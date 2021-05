Ante el aumento de casos covid en la región de Aysén, que la mantienen con una de las mayores incidencias a nivel nacional, y la compleja situación que se vive en el Hospital de Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto le solicitó al Ministro de Salud, Enrique Paris, que se pueda establecer un plan de vacunación universal y se implementen nuevas camas UCI para combatir la emergencia.

Coyhaique.- Según el legislador, “estamos en una situación bastante crítica a nivel regional. Tenemos el 100% de las camas UCI ocupadas producto de personas que han agravado su situación por el Covid. Es una situación compleja, que nos afecta a todos los que vivimos en la región, porque el virus se ha descontrolado”.

“Debemos hacer una reflexión profunda respecto a la gran cantidad de gente que no se ha vacunado aún, pudiendo hacerlo. Son cerca de 11 mil personas. Muchas de los casos graves que están en el hospital en estado crítico intubadas, son personas que no se han vacunado. Hacemos un llamado a la gente a vacunarse”, aseguró.

Calisto agregó que “le solicité formalmente al Ministro de Salud, Enrique Paris, que se decrete vacunación universal para todas las edades en la región de Aysén. Él me informó que evaluarán mi propuesta. Esto es absolutamente posible, considerando que Aysén es una región pequeña en cantidad de habitantes. Esperamos que esto el Gobierno lo pueda decretar en las próximas 24 horas tomando en cuenta la situación crítica que hoy vive la región”.

“Además, le pedimos al Ministro implementar más camas UCI ante este aumento de casos y la situación crítica que estamos viviendo. Esto puede ser perfectamente posible en el Hospital de Puerto Aysén, que es un tema que venimos pidiendo hace bastante tiempo”, señaló.

Finalmente, el diputado Calisto reiteró que “el llamado a la gente es a que vaya a vacunarse y que extreme las medidas de autocuidado. Tenemos una red de salud muy frágil en nuestra región, y ya estamos en niveles muy preocupantes”.