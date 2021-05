Producto de una denuncia por presunta desgracia, que daba cuenta de un varón, mayor de edad, que tuvo un accidente en el lago General Carrera, en las proximidades de Isla Macías, se activó el ABC de la emergencia y tras doce días de labores, Bomberos del Grupo Gersa Puerto Aysén y de Chile Chico logran ubicar un cuerpo, el que entregan a la Armada para que sea derivado al Servicio Médico Legal, con el fin obtener su identificación y la causa de muerte.

Chile Chico.- No se descarta que se trate de José Maureira, hombre de 42 años, que sufrió el accidente al zozobrar su embarcación. Momento que ante el requerimiento de búsqueda participó la Armada, el Gope de Carabineros, familiares de la víctima, boteros y lugares del sector, junto a los dos equipos de voluntarios de Bomberos de Aysén y Chile Chico.

El líder del Grupo Especializado en Rescate Subacuático, Gersa de la porteña ciudad, Francisco Ayancan, se refería al trabajo del equipo bomberil que permitió el hallazgo de un cuerpo en el Lago General Carrera.

“Fue un trabajo arduo por más de 12 días, donde se desplegaron 6 buzos autónomos, 2 pilotos ROV y 2 patrones de embarcaciones. Adicionalmente dos pilotos que andaban con sus equipos de Drones del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, uno de ellos buzo autónomo también. Se hizo una sectorización inicialmente en la búsqueda, dividimos los cuadrantes desde la letra A hasta la letra E, los que se fueron revisando periódicamente y de acuerdo a las condiciones climáticas si lo permitían o no, como así también la visibilidad. Finalmente se hizo una revisión en el cuadrante B, donde aproximadamente a unos 40, 50 metros de la costa y a 27 metros de profundidad, logramos dar con el paradero y el cuerpo del desaparecido”.

Por su parte, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, Pedro Guenuman, relevó el apoyo y trabajo del equipo Gersa de Puerto Aysén, que siempre ha estado dispuesto a colaborar en esta y otras emergencias.

“Agradecer al equipo Gersa de Puerto Aysén que siempre está apoyándonos acá en Chile Chico, donde no es la primera vez que nos apoyan, han sido muchas instancias más y en esta oportunidad logrando el objetivo. Aquí hemos tenido a nuestros bomberos profesionales, donde podemos contar con ellos en eventuales emergencias, así es que, quiero darle las gracias. Lo otro, felicitar al Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, porque en conjunto siempre estamos llanos a acudir a cualquier llamado, en cualquier minuto, aunque recalcar que, muchas veces los recursos no son tan viables como lo quisiéramos, pero por lo pronto, con lo que tenemos y manejamos podemos hacer grandes cosas”.

Según reportó el Ministerio Publico, el cuerpo fue llevado hasta Puerto Ibáñez, donde un equipo lo trasladó hasta Coyhaique para la autopsia de rigor y determinar científicamente la identidad de la persona.