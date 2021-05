Ocupación de camas críticas, nuevas orientaciones en el funcionamiento de la red asistencial producto de la explosiva cantidad de casos positivos por COVID y un llamado a la población a vacunarse, fueron las temáticas abordadas por las autoridades del sector salud en la Región.

Coyhaique.- Ante la prensa, el director del Servicio de Salud Gabriel Burgos, estableció que la Región se encuentra en una situación compleja, a partir de las cifras que evidencian más de 700 casos y en la Comuna de Coyhaique, con más de 400, lo cual ha derivado en la readecuación de las prestaciones.

“Hemos tenido que reconvertir atenciones priorizando sobre todo en nuestros CESFAM, para disminuir la movilidad de las personas, estableciendo solo atenciones de urgencia odontológicas, atenciones de morbilidad y por controles específicos, para poder redistribuir personal en Búsqueda Activa o testeo y en la trazabilidad de los casos”. La situación ha sido también crítica, en el hospital Regional, donde hubo que reconvertir 2 camas de recuperación de pabellón y hemos trabajado a nivel nacional con la División Gestión de Redes Asistenciales, para poder sacar pacientes realizándose 6 traslados por COVID con ventilación mecánica, Mientras que internamente, hemos derivado 8 pacientes al Hospital de Puerto Aysén, y desde el mismo establecimiento a los recintos hospitalarios de tipo comunitario, lo que evidencia el trabajo en red”, informó el directivo.

La situación al interior del HRC, fue expuesta por su director, Jaime López, refiriéndose al aumento en la demanda asistencial, donde hasta hace una semana, se manejaban entre 12 y 14 pacientes, y en la Uci se tenían una o dos personas intubadas no COVID, lo que ha cambiado radicalmente en los últimos días.

“Tuvimos 35 pacientes con COVID positivo hospitalizados, hoy día estamos con 32 y 8 a la espera de resultados, de esos tenemos 20 en Medicina, de ellos 6 están con naricera con oxígeno, 10 con cánula de alto flujo y 4 de ellos con oxigenación ambiental. En UCI tenemos 8 pacientes, 7 con ventilación mecánica invasiva y un gran quemado; en la UTI que actúa como UCI, tenemos 3 pacientes en ventilación mecánica invasiva por COVID. Como hemos tenido demanda por pacientes no COVID, por ejemplo, en UTI, hay un caso que tiene una consecuencia quirúrgica y como llegamos al límite de nuestra ocupación de camas, tuvimos que avanzar en nuestro plan de reconversión hospitalaria, utilizando la sala de recuperación anestésica, con 2 camas UCI que se crearon a partir de las camas de recuperación, pero que imposibilita seguir con las cirugías electivas de gravedad”, deteyó Jaime López.

La autoridad, agregó que la semana pasada se encontraron al tope en la ocupación de camas críticas, se debió mantener pacientes en ventilación mecánica invasiva y no invasiva en el servicio de urgencia, colapsando el aislamiento en dicho lugar, aumentando la demora en la atención alcanzando el orden de 110 consultas entre jueves y viernes, lo que obligó a adoptar medidas adicionales.

“Con el apoyo de la red nacional hemos podido sacar 6 pacientes con COVID positivo, lo que tiene limitaciones, puesto que la persona tiene que estar estable, no puede estar boca abajo, además de un peso adecuado que no supere los 120 kilos para su ingreso en la cápsula que lo transporta etc.; junto a ello, con el acuerdo del Servicio de Urgencia Pediátrica por esta semana, atenderá pacientes hasta los 20 años, de tal forma de disminuir la demanda del Servicio de urgencia Adulto, lo cual ya ha dado resultados. Jaime López, destacó que pese a la alta demanda el Hospital Regional ha dado respuesta a todas las atenciones requeridas, contando con el apoyo del hospital de Puerto Aysén, hasta donde han sido derivados algunos casos, descongestionando en parte la alta demanda de camas.

Llamado a vacunarse:

Por su parte la SEREMI de Salud, Alejandra Valdebenito, junto con valorar el trabajo de los equipos de Testeo y Trazabilidad, comentó que igualmente han debido hacer frente al cansancio de los equipos de salud, así como a la alta demanda por las residencias sanitarias, trasladando pacientes desde puerto Aysén hasta Chile Chico, para garantizar un adecuado aislamiento y recuperación.

Del mismo modo, formuló un llamado a la población a vacunarse, para reducir los efectos del Coronavirus en la población. “Mientras no mejore nuestra cobertura de vacunación, lo que va a pasar finalmente es que independiente del número de casos, tendremos un incremento sostenido de pacientes a cama crítica o que requieran hospitalización en una cama no critica. Mientras más rápido avancemos en la cobertura, independiente del número de casos que podamos tener de contagios, viviendo con una gripe o con un resfrió en sus casas, por supuesto que no se va a ver afectada nuestra red asistencial, y tendrán continuidad el resto de las funciones médicas de pacientes no COVID principalmente”, enfatizó la autoridad sanitaria, al tiempo que estableció que hay stock suficiente para suministrar las dosis que requieren los grupos objetivos.

Destacamos finalmente que, para esta semana, el llamado a vacunarse es para los jóvenes de 26 a 29 años.