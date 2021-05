Así lo indicó Omar Muñoz Sierra, director de Corfo, frente al rechazo del pleno del Consejo Regional de Aysén, del programa “Fortalecimiento de la Competitividad de Proveedores de Servicios Acuícolas”, presentada el viernes pasado en sesión ordinaria de dicho cuerpo colegiado.

Coyhaique.- Al respecto, indicó que “aquí los que pierden no son el gobierno, ni la Corfo. Los que van a seguir esperando son los proveedores de la industria acuícola que tenían sus esperanzas puestas en la aprobación de este programa”.

La propuesta de Corfo buscaba apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas locales que prestan servicios a la salmonicultura, como servicios de buceo, robótica submarina, transporte marítimo, cabotaje, mantenciones, limpieza de playas, transporte terrestre, entre otros. Así lo detalló Muñoz, precisando que “el programa tenía como objetivo mejorar la competitividad de estos prestadores de servicio de la industria acuícola, a través de capacitaciones y certificaciones al capital humano; apoyo a la inversión productiva; fortalecimiento del trabajo de redes y colaborativo, así como del ecosistema empresarial, con la finalidad de que estas mipymes pueden acceder a más y mejores contratos con las salmoneras que operan en la región”.

Muñoz indicó que desde el programa de Corfo, PTI Desarrollo de Fiordos y Canales (que comenzó a ejecutarse el año 2019), se ha logrado identificar a más de 200 empresas locales ligadas directa o indirectamente a la industria acuícola y a la producción en mar y según una muestra de 80 empresas, un 87% de ellas son micro y pequeñas empresas. “El 83% de los recursos que las salmoneras gastan en contratación de servicios, se van a empresas de fuera de la región y sólo el 17% de los recursos son para las empresas proveedoras de servicios de la Región de Aysén. Ello porque las empresas locales carecen de ciertas competencias, de sofisticación tecnológica y, por lo tanto, hay muchas tareas que no están en condiciones de desarrollar, razón por la cual serían apoyadas por esta iniciativa”, señaló.

PROGRAMA PESCADORES ARTESANALES

Durante la sesión del viernes, el director de Corfo fue emplazado por algunos Consejeros y Consejeras, sobre la ejecución de un programa dirigido a pescadores artesanales. “El Gobierno Regional a petición de la Intendenta Margarita Ossa Rojas, a través de la División de Planificación y Desarrollo Regional, DIPLADE, y la División de Fomento e Industria, DIFOI, están formulando un segundo programa focalizado en la pesca artesanal. Como Corfo estuvimos disponibles para eso. Sin embargo, nuestros instrumentos no son los más adecuados para ese segmento empresarial como son los pescadores artesanales y, por lo tanto, a nosotros nunca se nos encomendó que formuláramos ese programa y obviamente Corfo nunca se comprometió a desarrollarlo”.

FOCALIZACIÓN TERRITORIAL

Otro de los cuestionamientos presentados por el CORE, es que el programa no daba garantías de que los recursos fueran entregados directamente a mipymes de la región. “Como Corfo tenemos diferentes instrumentos para apoyar la competitividad en los territorios y una de las plusvalías que tienen, es que estos se pueden focalizar tanto en territorios como en sectores productivos. Prueba de ello, es que durante el año pasado desde Corfo dispusimos 670 millones de pesos a través del programa PAR Impulsa de reactivación económica que fueron entregados a emprendedores y emprendedoras de provincias definidas y de sectores productivos específicos, así como con foco en empresas lideradas por mujeres. Esto nos habla de la flexibilidad que tienen nuestros instrumentos, para garantizar que los recursos aquí entregados serían para aquellas que funcionan en el territorio de Aysén”.

Respecto a que, desde los respectivos ministerios se gestiona escaso presupuesto sectorial para iniciativas locales, Muñoz indicó que “en este programa que se presentó, como Corfo estábamos haciendo un co-aporte de $1.600 millones; los privados beneficiarios del programa aportaban $1.100 millones y se le pedía al Gobierno Regional $3.600 millones. Por lo tanto, aquí había un esfuerzo de financiamiento tripartito. Quiero ser enfático en señalar que Corfo es una de las unidades técnicas de fomento productivo que, durante los últimos años, más co-financiamiento a allegado a las iniciativas que ha presentado al Gobierno Regional”.

Finalmente, Muñoz manifestó que “creemos que los argumentos dados para rechazar la iniciativa, no tienen fundamentos. Nuestro rol desde Corfo es ser la unidad técnica del Gobierno Regional, y estaremos a disposición de la nueva Gobernadora Regional, para cuando asuma el cargo, con todos nuestros instrumentos para continuar apoyando en mejorar la competitividad de las mipymes de nuestra región”, concluyó.