Participaron fiscales, policías, peritos e integrantes de la sociedad civil de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México y diversas regiones de Chile, entre otros.

Coyhaique.- Con un récord de interesados de toda América, se desarrolló la cuarta versión del Simposio sobre “El Futuro de la Investigación Criminal”, organizado en forma conjunta por la Fiscalía Regional de Aysén y la Región Policial Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile.

A través de la tecnología, los expositores compartieron sus conocimientos desde Estados Unidos, Australia, España, Argentina y Chile, con más de mil fiscales, policías, peritos e integrantes de la sociedad civil que estuvieron interesados en los temas expuestos durante dos jornadas.

Este evento, planificado y organizado desde la región de Aysén, registró un alto interés de participantes desde Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México y diversas regiones de Chile.

CONOCIMIENTOS

Para el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, este IV simposio “que organizamos es absolutamente indispensable en un mundo tan globalizado como el nuestro, donde claramente ya no existen fronteras, incluso para los delincuentes”.

La principal autoridad del Ministerio Público en la región, agregó que “por eso mismo, debemos estar preparados para combatir con eficiencia y eficacia, siempre apegados de forma irrestricta a la ley, no sólo los delitos tradicionales sino también aquellos que, lamentablemente, también van surgiendo de la mano de la tecnología”.

Carlos Palma Guerra añadió que “para mí, la educación y el conocimiento son un derecho humano y factores claves en la formación de una sociedad empoderada y responsable. Por eso hemos querido que nuestra labor como Fiscalía, no solo se limite a lo estrictamente jurídico sino también, busque fortalecer la relación con nuestra comunidad a la cual servimos, generando oportunidades de acercarnos a nuevos conocimientos a través de distintos seminarios, simposios y talleres”.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto Jorge Valdés, destacó el interés que generó esta cuarta versión con más de mil personas inscritas, señalando que es importante conversar sobre las temáticas de futuro, ya que “la mejora continua no debe parar, porque nuestros detectives deben estar preparados y robustecer las investigaciones para que sean de muy buen aliento, y así entregar las herramientas que fortalezcan la persecución penal”.

Además, el prefecto Valdés señaló que “como región somos centro de la visión global de los fenómenos emergentes en la investigación criminal”, agregando que “vamos a seguir potenciando a nuestros funcionarios y detectives por cuanto nuestro núcleo central es la investigación y nosotros no podemos quedarnos atrás con lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, indistintamente que estamos en la Patagonia, y estamos muy alejados de todo, eso no nos puede doblegar ni alejar del contexto mundial. Tenemos que estar preparados ante cualquier tipo de acontecimiento y así hacer las investigaciones profesionales acorde a los requerimientos del Ministerio Público”. Finalmente, el jefe regional de la PDI Aysén enfatizó que “conocer lo que pasa en otro lado del mundo es súper satisfactorio para explorar nuestra realidad”.

EXPOSICIONES

En este simposio internacional expusieron el Agente Especial del FBI, Michael Cahoon, quien entregó detalles sobre Dark Web y Narcotráfico; la químico forense, Alejandra Figueroa Carvajal, docente de “Ciencias Forenses” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO, con el tema: “Ciencia contra el crimen, uso de isótopos estables para rastrear el origen de animales robados”; Gabriel Bergel, Chief Security Ambassador de ElevenPaths, Master en Ciberseguridad y Cofundador de 8.8, quien habló sobre “Evolución del Malware para dispositivos móviles”.

Asimismo, expuso el Dr. Román Marchant Matus, Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Chile y PHD de la Universidad de Sydney, Australia, el cual analizó desde Oceanía los “Métodos matemáticos para modelar la investigación delictual”.

Luego, la Dra. Daniela Dupuy, abogada y fiscal jefe de Delitos Informáticos de Buenos Aires, Argentina, abordó las “Investigaciones transnacionales en el ciberespacio y sus problemas probatorios”. Deepak Daswani, Ingeniero en Informática, Master de Seguridad Informática y Hacking Ético, presentó desde España “Los futuros engaños y ransomware que afectarán a América Latina: ¿Cómo estar preparados y qué vías ocuparán los ciberdelincuentes?”.

Posteriormente, Lorenzo Martínez Rodríguez, perito informático forense y Chief Technology Officer de Securízame Madrid, detalló sobre Digital Forensics Incidence Response DFIR en Windows.

El Comisario Marcelo Wong Cea, Jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), abordó el tema: “La otra pandemia: Riesgos de seguridad informática y educación digital” y el cierre, estuvo a cargo del Director Académico del Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Seguel Pérez, Ph.D. in Information Systems, Eindhoven University of Technology de los Países Bajos, quien detalló diversos aspectos relacionados con la “Criptografía y Blockchain”.

Gran parte del evento está disponible en el canal de YouTube de la Fiscalía Regional de Aysén, al cual es posible acceder a través del link: https://bit.ly/3tlzItG