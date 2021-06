Por decisión del mando el Regimiento Nro. 8 Chiloé realizará otras labores dentro de la región de Aysén.

Aysén.- Desde el jueves en la comuna de Aysén y por instrucciones del Jefe de las Fuerzas de la región de Aysén, el Delegado de las Fuerzas será el Gobernador Marítimo de Aysén Capitán de Fragata LT Rodrigo Lepe Zamora, quien estará a cargo de la coordinación de la vigilancia en tiempos de cuarentena en la comuna y provincia junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

En dependencias de la gobernación marítima de Aysén se desarrolló una reunión entre las instituciones antes mencionadas para dar a conocer al Gobernador Provincial Manuel Ortiz el cambio en la estrategia que comenzara en relación a la movilidad y control de personas en periodo de fase 1.

La autoridad marítima una vez concluido este encuentro informaba sobre esta nueva forma de hacer control “Esto es para que la gente sienta que hay un control, principalmente en los lugares de afluencia de público, en los lugares donde se deben respetar los aforos, pensando también que hoy en día hay facilidades que permiten la circulación como es el permiso de desplazamiento, entonces lo que vamos a buscar en esta nueva fase de control y ayuda a la comunidad es que se respeten los aforos, que la gente que ande en la calle ande con sus permisos correspondientes, todo esto de una manera coordinada con Carabineros y la PDI”.

Por su parte Manuel Ortiz Torres Gobernador de Aysén reforzaba la importancia de la responsabilidad de cada uno “La verdad que hubo una presentación bastante precisa de la forma como se llevarán a cabo las fiscalizaciones y los controles, eso nos da la tranquilidad y esa es la tranquilidad que queremos transmitir a ustedes, en que cada uno en sus roles que corresponde está cumpliendo lo que se nos ha pedido en este proceso, pero nada podemos hacer nosotros si ustedes no nos cooperan, el autocuidado depende de cada uno de nosotros, estos controles no tendrán el éxito que esperamos si usted no pone de su parte”.