Preocupación y molestia existe en los vecinos del sector Costanera Condell, en el sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, ya que, el mega proyecto que buscaba embellecer el lugar y brindar un nuevo paseo público para la comunidad y los visitantes, hoy presenta serios problemas de acumulación de basura y falla en algunos puntos de la loza del proyecto.

Puerto Aysén.- La vecina y dirigenta del sector, Rosa Chávez, se refería a este tema, “he tenido varios llamados de vecinos que han hecho mención de la preocupación que existe en torno a este proyecto de Costanera Condell, que en un principio se veía bonito, pero ya tiene algunas falencias como es, la gran cantidad de basura que tiene acumulado. Esto producto de gente que va a consumir bebidas alcohólicas, luego deja todo botado, unos basureros llenos con botellas, latas de cerveza. Si bien este es un parque para ir a divertirse, ir de paseo, pero no para este consumo, eso no lo vamos a permitir”.

Rosa Chávez, emplazó a las autoridades a preocuparse por este tipo de situaciones yendo a terreno.

“Vemos hoy día que las autoridades están muy tranquilas, no han salido y nosotros necesitamos que las autoridades que están hoy trabajen hasta el último día para nuestra comunidad. Porque eso es lo que se tiene que hacer y era lo que prometían cuando estábamos en estas campañas, donde cuál de todos era el mejor, poco menos que pasaban día y noche con la comunidad. Entonces, hoy cuando esta la necesidad, es importante que estén presentes acá en la Costanera, que se comuniquen con los dirigentes, que ahí estamos nosotros para ayudar”.

La vecina del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, añadió que, “lo otro que nos preocupa, del tiempo que lo estamos diciendo, lo denunciamos es que, hay napas subterráneas que están cediendo y eso me da mucha rabia, porque a uno siempre la han tratado de ignorante. Uno les dijo que hay napas subterráneas, hagan un estudio de suelo y nada, pero hoy vemos que aquí se está hundiendo gran parte de este sistema que hicieron de enrocado junto con el pavimento que ya tiene desniveles considerables. Entonces, quiero ser muy enfática en esto, llamar al Core, el Gobierno Regional tiene una gran responsabilidad aquí, porque ya basta de botar la plata de todos los chilenos, con proyectos que realmente no cumplen con las expectativas”.

Rosa Chávez, enfatizó en su crítica a las autoridades locales y regionales en torno al proyecto Costanera Condell, “siempre se lo dijimos, salgan a terreno, fiscalicen, hoy se le volvió a dar plata a esta empresa y finalmente vemos que son puros parches que le colocaron, lo trataron de tapar, pero el desnivel no se puede tapar, se está hundiendo esto. Ahora, yo no sé si este proyecto esta entregado o no, no hacen saber nada las autoridades a los dirigentes, nosotros también somos parte de la comunidad. Aquí comenzaron de atrás para adelante, el alcantarillado todavía no se ve, un bonito proyecto que hoy no cumple con las expectativas y más encima mal hecho”.

Por último, la dirigenta del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, Rosa Chávez, remarcó su llamado a las autoridades a hacerse cargo de esta problemática, evitar que un proyecto tan grande como el de Costanera Condell sea desarrollado con serios problemas y sin la solución real que necesitan los vecinos y vecinas como es el alcantarillado.