Este fin de semana la Cámara Alta dio el vamos a la nueva modificación del Ingreso Familiar de Emergencia, que se extiende hasta septiembre y beneficia a 15 millones de personas. “Lo importante es que se mejora el beneficio y, además, quienes no cobraron sus importes el 2020 hoy, tras la promulgación, podrán hacerlo hasta el 2023. Nos desplegaremos las provincias de Capitán Prat y General Carrera junto a Senama y Senadis”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

Coyhaique.- El sábado el Senado aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia Universal. Esta nueva modalidad del beneficio permite que 15 millones de personas -a nivel nacional- puedan acceder a él. El proyecto, que será promulgado dentro de los próximos días, considera un aumento en la cobertura y en la entrega del monto, pasando de hasta $100 mil por integrante en el IFE ampliado de mayo, a $177 mil para un hogar unipersonal y a $500 mil para un hogar de 4 personas, lo que permitirá que con este aumento ninguna familia del país que reciba el apoyo quedará por debajo de la línea de la pobreza.

“Esta es una tremenda noticia, porque el IFE hoy cobra un sentido Universal, tal como lo dice su bajada tras la aprobación de la Cámara Alta. Asimismo, más allá del aumento de su cobertura y alcance en el Registro Social de Hogares, permitirá que quienes en 2020 no cobraron el beneficio y que caducó la posibilidad de acceder a ellos el 31 de diciembre del año pasado, hoy puedan recuperar esas ayudas y cobrarlas hasta el 2023. Por eso nos estamos desplegando en toda la región, comenzando por el sur, en Capitán Prat y General Carrera, porque es importante llegar con la información a cada localidad y en esa misión nos hemos abocado con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Discapacidad (Senadis)”, destacó el Seremi Marcelo Jélvez.

El IFE Universal será pagado durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En ese contexto, la ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, recalcó que “el camino a construir era un camino común de diálogo y de acuerdos que nos permitiera dar soluciones reales a la ciudadanía que finalmente den cuenta de este aprendizaje, de esta construcción que tenemos que seguir haciendo entre todos en los próximos meses que todavía nos queda. Nuestro Gobierno agradece al Senado la prontitud, la disposición y todas las enseñanzas que hemos tenido en esta tramitación (…) y hemos tomado nota de lo que han planteado, y esperamos de verdad que esta misma disposición se mantenga, la pandemia sigue ahí y todavía se necesita que nos pongamos todos de acuerdo para dar señales claras a la ciudadanía de cómo poder seguir enfrentándola, de evitar los contagios, de salvar vidas. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo en financiamiento y que este espíritu, esta forma en que hemos tramitado este proyecto que ha sido unánime en ambas cámaras, es probablemente la forma en que nos va a ir mejor como país”.

Este beneficio llegará de forma automática a todos aquellos hogares que lo recibieron en mayo (5.704.500 hogares), quienes no deben realizar ningún trámite. Solo deben solicitar este beneficio en www.ingresodeemergencia.cl quienes anteriormente no lo hayan recibido, ya que es necesario contar con los datos para los pagos.

Para la postulación de junio, el proceso de solicitud comenzó este sábado 5 y el plazo de termino será el día 15 de junio.