Lo más complejo ha sido llegar hasta las localidades del interior. El encargado comunal de emergencia se mantiene pendiente a lo que ocurre en coordinación con Onemi, Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas, Armada, Bomberos, Carabineros y funcionarios del Municipio. Al momento hay puertos cerrados.

Cisnes.- Bastante extensa es la comuna de Cisnes, con localidades entre Cisnes y Puerto Raúl Marín Balmaceda y otras en el litoral de nuestra región, lo que ha dificultado en estos días llegar a cada una de ellas, producto del frente climático que ha traído consigo serias dificultades de conectividad.

Toda esta situación está siendo monitoreada desde la Municipalidad y en directa coordinación con otros organismos que apoyan en este tipo de emergencias. La condición actual ha significado además el cierre de puertos, según lo informa el Alcalde, Francisco Roncagliolo.

“Tenemos siete localidades, de las cuales cuatro están en el litoral de nuestra comuna y obviamente las capacidades logísticas y la capacidad de respuesta se han visto mermadas por este frente de mal tiempo que ha tenido puerto cerrado. Lo importante es que, en Gaviota ya tenemos abastecimiento de combustible, en Puerto Gala ya estamos con apoyo de un eléctrico para mejorar la red, para generar la situación de tener el servicio eléctrico como corresponde. Además, En Melimoyu no hemos tenido mayores novedades, en Raúl Marín Balmaceda también estamos con condiciones un tanto adversas en el rio Palena, que han impedido que la barcaza de transito de conectividad genere el vínculo necesario para poder adquirir combustible, cosa que esperamos se resuelva en las próximas horas”.

El Alcalde Francisco Roncagliolo, informó que en localidades como La Junta, se han presentado algunos inconvenientes, hasta el momento no tan complicadas como otros años. “En La Junta hemos tenido inundaciones en distintos lugares, no tan amplias como las inundaciones de años anteriores, pero que ha afectado a varios predios, han desbordado varios ríos, lo que nos mantiene en un monitoreo constante. En Puyuhuapi, hemos tenido algunos inconvenientes con la red de agua potable y con la red de alcantarillado por la saturación propia de esta cantidad de agua que ha caído. En Puerto Cisnes, hemos tenido inundaciones en algunas propiedades, también ruptura de algunas rutas secundarias y obviamente hay coordinaciones de distinto tipo”.

Importante es la coordinación con otros servicios para enfrentar esta contingencia climática, añadió Roncagliolo.

“Hemos tenido una coordinación importante con distintos servicios acá en la comuna, es por eso que hemos trabajado con el Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección de Vialidad, que ha permitido despejar rutas estructurales como la ruta 7. Pero también apoyar, trabajar y mejorar algunas obras que han sido afectadas en rutas secundarias. Además, hemos trabajado bastante fuerte con Onemi, para ver cómo se vienen los próximos frentes de mal tiempo, para ir coordinando algunas decisiones de emergencia dentro de la región y con eso lograr la coordinación con otros servicios públicos, que son muy necesarios en la toma de decisiones. Así es que, entre todos estamos trabajando y avanzando en esta contingencia”.

