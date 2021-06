Durante el fin de semana, en la población Gabriela Mistral de Puerto Aysén, un vehículo que se encontraba estacionado fue impactado a alta energía por otro móvil que era conducido por una persona en estado de ebriedad.

Puerto Aysén.- Los hechos ocurrieron en horario de toque queda y específicamente en calle Mañihuales. La persona afectada por esta situación es María Manquemilla, quien comentó lo sucedido.

“Muy molesta con esta situación, aproximadamente a las 3 de la mañana, mi casa está al fondo, entonces, mi hija se percató de lo que había ocurrido. En la calle Mañihuales hay muchos autos que están estacionados, el vehículo mío corrió la peor suerte, lamentablemente no tengo un espacio para dejarlo. Así es que, lamentar por la persona que hizo esto porque es una compra que uno hace con mucho sacrificio, tanto él como yo. Pero lo lamentable de esto y hacer un llamado a todos los vecinos, a no conducir en estado de ebriedad”.

Según relató la afectada, personal de Carabineros llegó oportunamente y pudieron adoptar el procedimiento de rigor. “Agradecer a Carabineros, mi hija hizo el llamado, llegaron enseguida y le hicieron el examen de alcoholemia, así es que, esperar que nos avisen y nos llamen del Tribunal para saber lo que va a pasar. Es lamentable de verdad, porque son tus ahorros, son tus cosas que siempre deseas tener, pero lo más importante de esto es que es algo material y que no hubo ninguna vida humana en juego”.

Respecto al trabajo policial en torno a este hecho, el Subteniente de la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén, Carlos Mesas, señaló.

“Vecinos alertan a Carabineros de un choque, el cual se habría producido entre un vehículo en tránsito y un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Al llegar Carabineros, efectivamente constatan que un conductor en estado de ebriedad habría impactado a un vehículo estacionado, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El daño de ambos móviles fue de consideración”.

Finalmente, María Manquemilla, hizo un llamado al Gobernador Manuel Ortiz y a todos quienes correspondan a intensificar las fiscalizaciones, para evitar la ocurrencia de este u otros hechos en horarios de toque de queda.