Así lo explicó el Seremi de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez, junto a la Gobernadora de General Carrera Vanessa Vásquez, quienes dieron el vamos a esta nueva oportunidad para ser parte del beneficio. Las autoridades destacaron que el Registro Social de Hogares en Aysén cuenta con 44 mil inscripciones y que quienes estén en proceso de incorporación también pueden apuntarse al Ingreso Familiar de Emergencia, en su última versión.

Aysén.- Desde este lunes 21 al miércoles 30 de junio se abrió un nuevo plazo de postulación al Ingreso Familiar de Emergencia Universal, cuya cobertura llega a todo el Registro Social de Hogares con la única salvedad que quienes estén entre el 91y 100%, deberán acreditar un per cápita igual o inferior a 800 mil pesos para acceder al beneficio. En este contexto y desde Chile Chico el titular regional de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez, marcó el hito iniciando las solicitudes en la plataforma ingresodeemergencia.cl a potenciales residentes de ‘La Ciudad del Sol’, acompañado de la Gobernadora Vanessa Vásquez, que durante los próximos días se desplegará junto a su equipo social por todas las localidades de la cuenca del Lago General Carrera.

“Desde la semana pasada ya estamos coordinando un operativo territorial con todas las cabeceras provinciales y diversos servicios públicos que se han sumado en esta importante cruzada, porque el IFE Universal es el aporte económico del Estado más importante y con mayor alcance de la historia del país y que, en nuestra región, presenta un tremendo desafío, porque hay que llegar a las zonas rurales y a aquellas que no tienen conexión para que esos hombres y mujeres de nuestra tierra puedan ser beneficiarios de un bono destinado a mitigar los efectos de la Pandemia”, ahondó el Seremi Marcelo Jélvez.

Asimismo, el Secretario Regional Ministerial detalló que “en esta oportunidad tenemos la información por unidades vecinales en cuanto a sus porcentajes de postulación y esta herramienta es clave para trabajar en los asentamientos urbanos. Sin embargo, gracias a las gobernaciones y a los servicios dependientes de Minagri estamos reforzando el despliegue en el ámbito rural para llegar con la información, concretar la solicitud y facilitar el acceso al beneficio”.

Por su parte, la titular de General Carrera Vanessa Vásquez argumentó “que llegaremos a cada una de nuestras localidades, trabajando mancomunadamente con los municipios y dando respuestas a las dudas del IFE Universal como del Registro Social de Hogares, herramienta primordial para hacerse parte”.

“Nacionalmente 827 mil 165 inscripciones, que se realizaron durante el primer llamado, correspondieron a familias que se encuentran en proceso de obtener su Registro Social de Hogares, por eso llamamos a quienes no sean parte de este sistema a sumarse a través de registrosocial.gob.cl, que es de navegación gratuita y sin Clave Única, para que puedan recibir su pago retroactivo en el mes de julio”, sentenció Vásquez.

“Hay que destacar que hasta el momento el Registro Social de Hogares tiene 44 mil inscripciones en la Región de Aysén (97.387 personas), más los resultados de la primera postulación de junio estaríamos al borde de los 40 mil hogares beneficiados, por tanto, nos resta llegar a cuatro mil y esa es la misión que hoy iniciamos con la Gobernadora de General Carrera desde Chile Chico”, expresó Marcelo Jélvez.

Durante el despliegue de Desarrollo Social y Familia por Chile Chico se realizó una reunión de coordinación con los profesionales de la gobernación, un ‘puerta a puerta’ en unidades vecinales específicas para reforzar la postulación, difusión en emisoras radiales y producto del Día Nacional de los Pueblos Indígenas se realizó un saludo protocolar a una dirigente mapuche. Todas las actividades fueron realizadas con los máximos protocolos establecidos.

Durante la semana pasada el Seremi de Desarrollo Social y Familia recorrió las comunas de Cisnes y Lago Verde, reuniéndose con sus respectivos alcances y llamando a participar del proceso de este 21 al 30 de junio del IFE Universal.

Despliegue Rumbo Sur

En tanto, este martes 22 el Jefe del Departamento Regional de Desarrollo Social y Familia Sebastián Barra, se une al Gobernador de Capitán Prat Gustavo Márquez para realizar operativos en Cochrane y Caleta Tortel, los que culminarán en los próximos días en Villa O’Higgins con profesionales del Servicio de Gobierno Interior.

“Este despliegue territorial lo hemos realizado en las anteriores versiones del Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, hoy, con la alternativa Universal, tenemos mayores expectativas porque podemos llegar a la gran mayoría de los habitantes de nuestra región y hemos puesto un esfuerzo extra en lograr que postulen quienes están en zonas sin conexión, por eso tengo esta misión en la provincia más austral de Aysén, en compañía de los profesionales de la gobernación, que siempre han demostrado compromiso y vocación pública en esta zona de la Patagonia chilena”, argumentó Sebastián Barra.

De igual forma, el Jefe del Departamento Regional encabezará las acciones en las localidades de la comuna de Coyhaique a partir del sábado 26 de junio, las que se informarán oportunamente.