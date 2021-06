Desde el movimiento social del año 2012 se ha venido hablando de una zona franca para la región de Aysén, de hecho ese mismo año se promulgó la ley que crea la zona franca para el territorio. Pero desde la compra del terreno, en el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, nada más concreto como eso se ha conocido en torno a esta iniciativa.

Aysén.- Se hicieron estudios de suelo en el mismo terreno, aproximadamente a cinco kilómetros en la ruta 240, Aysén – Chacabuco, luego se crea una mesa de diálogo para ir abordando los avances en la iniciativa, incluso llegó una autoridad del nivel central comprometiendo un trabajo en base la zona franca, con el fin de llegar a las bases de licitación para la construcción del recinto.

Cuando se aproximan los 10 años desde que se planteó este tema en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aun no se tienen novedades en torno al proceso de licitación. Según lo indicado por el Seremi de Economía, Carlos Pacheco, hace poco finalizó un estudio, que pretendía determinar, para que sirve esta iniciativa en la región.

“El proyecto de zona franca ya fue diseñado para que podría servir, fue un estudio que hizo la Universidad Austral de Chile y en el cual determinaron de acuerdo a la base de investigación y trabajo con las comunidades, ver cómo debería ser este estudio desarrollado. En base a eso comienza la licitación, la que tiene que ser abierta, una licitación donde la gente que quiera invertir de acuerdo a lo que salió en dicho estudio se tiene que concretar en el lugar, para que así podamos tener una zona franca pronto en la comuna de Aysén”.

Respecto a la entidad que desarrolla las bases de licitación y cuando podrían estar listas, el Seremi Carlos Pacheco, señaló. “Con fecha exacta no tengo la información, porque eso lo lleva directamente el Ministerio de Hacienda, el asesor de Hacienda está trabajando precisamente en ello. Entonces, pueden cambiar las fechas de una semana a otra porque son temas que producto de la pandemia, hemos estado cien por ciento preocupados de la salud, de nuestra comunidad y también para que nuestra región no paralice y podamos seguir adelante”, puntualizó el Seremi de Economía.