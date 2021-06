Tras un nuevo análisis de datos, Sernapesca junto a la Autoridad Marítima activaron diversas acciones de fiscalización en zona de pesca durante el fin de semana en la región de Aysén.

Aysén.- Las inspecciones se desarrollaron entre el 18 y 21 de junio y consistieron en sobrevuelos y operativos marítimos a bordo de patrulleras en el área contigua autorizada por resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que permite el paso de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la región de Los Lagos hacia la región de Aysén a realizar faenas extractivas sobre erizo, luga roja y almeja, bajo ciertas condiciones y requisitos.

Como resultado se avistaron cerca de 15 embarcaciones artesanales inscritas en el RPA de la región de Los Lagos operando en dichas zonas, dentro de las cuales 8 lanchas pesqueras no realizaron los procedimientos obligatorios de ingreso a la región de Aysén y 4 no contaban con ningún tipo de señalética que permitiera identificarlas, vulnerando no sólo la Ley General de Pesca y Acuicultura, sino que además los reglamentos de navegación y seguridad en el mar de la Armada de Chile.

La fiscalización se llevó a cabo con foco en las zonas donde hay registro de naves que operan de manera ilegal, logrando incautar 9 toneladas de erizo en poder del infractor a disposición de lo que determine el Magistrado, y se cursaron 4 citaciones al Juzgado de Letras y Garantía de Aysén.

“Este incumplimiento atenta contra la conservación del recurso Erizo, el cual se encuentra sometido a un fuerte esfuerzo de pesca, afectando la cuota asignada para nuestra región. En este sentido, las fiscalizaciones responden a un profundo proceso de análisis y planificación por parte de nuestro equipo de Sernapesca en Aysén, y a los compromisos que adquirimos en torno al control de las actividades extractivas en la Zona Contigua. Como Sernapesca continuaremos realizando fiscalizaciones aéreas y marítimas en conjunto con la Autoridad Marítima, enmarcadas todas ellas en la Red Sustenta, con el fin de contribuir al combate de la pesca ilegal en Aysén”, aseguró Cristian Hudson, Director Regional de Sernapesca Aysén.