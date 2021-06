En medio de la pandemia, Patricio Maldonado Maldonado, dio inicio a su emprendimiento “Gala Tour Austral”, en la litoraleña localidad de la región de Aysén. “Es un emprendimiento de turismo aventura, estoy siendo el pionero con este tipo de ideas, pero pinta para bonito”, señaló Patricio.

Aysén.- El emprendedor de Puerto Gala, agregó que este era un desafío personal que pretendía sacar adelante, “era un desafío personal que yo tenía hace muchos años, toda mi vida la he vivido en el mar, soy marino oficial de maquina mercante, pescador artesanal, igual buceo. Pero estaba en deuda la navegación a vela, mi papá navegó mucho a vela, porque eran muy pocos los que tenían propulsión o motor en esos años, porque eran caros”.

Patricio Maldonado, pensando en realizar actividades para los niños de Puerto Gala, sobre todo en medio de esta pandemia, decidió crear un taller de velero vela menor.

“Los niños con el tema de la pandemia no pueden salir de sus casas, están aburridos, más encima el patio de su casa acá es el mar, se me ocurrió la idea de incentivar y con todo el esfuerzo compramos ese velerito. Hoy se realizó el primer taller de vela menor, pero acá los niños tienen esa habilidad innata, aprendieron la idea y se lanzaron. Agradecer el apoyo del alcamar, de los papás, de los profesores del colegio que participaron apoyando la actividad y la idea es seguir haciéndolo.

El propietario de “Gala Tour Austral”, estuvo en una jornada de capacitación previa en Chiloé en una escuela de deportes náuticos, algo que pretende replicar en Puerto Gala y pronto espera incorporar el Windsurf, considerando el entusiasmo y las ganas de los niños y niñas de esta localidad del litoral de la región.