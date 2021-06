Molesta se encuentra la comunidad de Islas Huichas por lo que afirman es una “pésima” conexión a internet y señal de telefonía móvil. Esto está afectando sobre todo a los y las estudiantes, que deben a diario conectarse para estar presentes en sus clases, desarrollar tareas, trabajos y hacer llegar a sus profesores las respectivas evidencias.

Aysén.- David Coloane Avendaño, es un joven de Caleta Andrade, estudiante de la carrera de trabajo social y quiso hacer público malestar con lo que está ocurriendo hace ya bastante tiempo, donde incluso han enviado ya en más de una oportunidad documentos, los que no han tenido respuestas con soluciones concretas, aseguró.

“Quiero hacer llegar mi descontento, ante la falta de gestión por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, por la problemática que nos aqueja desde hace bastante tiempo que es la pésima conexión de internet y señal de telefonía que tenemos en la Isla. El llamado es a que el Seremi se haga presente en la Isla, responda a nuestra solicitudes, decir que, con la carta que enviamos seria el tercer llamado que estamos haciendo, fuera de lo que han hecho los dirigentes de las juntas de vecinos y asociación gremial”.

El joven de Islas Huichas, insistió en el llamado a la autoridad sectorial, a trabajar con la comunidad para encontrar solución a esta problemática que los aqueja no solo como estudiantes sino que como comunidad.

“Reitero el llamado para que el Seremi de Transportes, Fabián Rojas, se haga presente en la localidad, ya sea vía un llamado telefónico, ante cualquier medio. La idea es que, tengamos respuesta por parte de él, que hasta el momento ha sido nula. Debido a que este problema no solo afecta a los estudiantes, sino que a la localidad en general, a los locatarios, a los servicios públicos que utilizan esta herramienta digital de trabajo, no pueden ejercer sus funciones o prestar un servicio como corresponde”.

David Coloane, enfatizó en el llamado a las autoridades regionales que correspondan a tomar en cuenta esta situación y buscar opciones para solucionarla, como así también a las autoridades comunales, a preocuparse por este territorio aislado en la comuna de Aysén.

Seremitt “empatizamos con los estudiantes, pero hay gestiones del operador responsable de la antena”

Ante lo anterior, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas, manifestó que en el mes de abril se reunió con los dirigentes de la isla para abordar esta situación.

“En el mes de abril nos reunimos con todos los dirigentes de Islas Huichas en Puerto Aguirre, para analizar la situación de la conectividad. Entendemos y empatizamos con la situación de los estudiantes quienes han tenido problemas en su conectividad al momento de tener las clases, sin embargo, hay gestiones que dependen cien por ciento del operador, entendiendo que ellos son los responsables de la antena que se encuentra ubicada en Puerto Aguirre”.

El Seremi recordó que en la reunión con los dirigentes de la isla, se asumieron algunos compromisos, “entre ellos, hacer las gestiones con la empresa para mejorar el servicio de conectividad, eso, aumentando la calidad del servicio del internet. Islas Huichas tenía 32 megas de servicios de internet, los cuales nos parecían insuficientes para la alta demanda que estaban teniendo en tiempos de pandemia. Después de varios trabajos que se hicieron durante el mes de mayo, se logró aumentar y duplicar a 64 megas, sin embargo, esos trabajos al día de hoy aun no concluyen. Porque hay trabajos físicos que hay que hacer en distintas antenas que llevan y portan la conectividad hasta Puerto Aguirre, como otros temas tecnológicos que deben ser abordados”.

Fabián Rojas, agregó que los trabajos debieran finalizar durante el mes de julio, con lo cual se espera aumentar la capacidad de ancho de banda para las conexiones a internet.

Pero, “ninguna de estas soluciones van a ser las definitivas, ya que, siempre la demanda por servicios de internet va a ser mayor a la capacidad que tienen las limitadas antenas que existen en Puerto Aguirre. Es por eso que, en la misma reunión con los dirigentes, planteamos la presentación de un ante proyecto de fibra óptica para Islas Huichas, con lo cual se va a garantizar y se van a solucionar los problemas de conectividad. Ese ante proyecto está a la espera de ser presentado ante el Gobierno Regional de Aysén, para efectos de contar con la aprobación del Gobierno local para desarrollar el proyecto final, que esperamos se presente durante fines de este año 2021”.