El esfuerzo de los equipos vacunadores y la respuesta de la población, ponen al territorio como nº1 con un 91.78% en primeras dosis a nivel nacional y segundos con un 82.34% con el esquema de vacunación completo.

Aysén.- El sistema DEIS, por el cual se informan por parte del Ministerio de Salud los datos estadísticos de la pandemia, arrojó los buenos resultados que fueron comentados por la Intendente de la Región de Aysén Margarita Ossa ante la prensa, en el punto de vacunación del Gimnasio Regional Coyhaique.

“Estas cifras nos alegran porque demuestra que la región de Aysén ha estado a la altura de esta campaña, que es sin duda histórica, y da cuenta del gran trabajo de los equipos de salud, de sus autoridades responsables, de la responsabilidad y empatía de miles de ayseninos que nos ayudan a concientizar al resto sobre la relevancia de esta vacuna; y también no podemos olvidar del importante rol que jugó nuestro Gobierno del Presidente Sebastián Piñera al hacer efectivo tempranamente los contratos y asegurar las dosis necesarias para nuestra población”.

Al respecto, la Encargada del Programa de Inmunización del Servicio de Salud Aysén, María Teresa Ortega, estableció lo relevante que es el poder ir cumpliendo metas en esta campaña sanitaria. “Alcanzar estos logros, es un orgullo para nuestra región; llegar a esta posición a nivel país, está demostrando el tremendo trabajo y esfuerzo que realizan día a día los equipos vacunadores de toda nuestra Red asistencial; nuestro reconocimiento para ellos, al estar diariamente preocupados por entregar una atención de calidad para todos nuestros usuarios”.

Para Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, “la campaña de vacunación definitivamente se está transformando en un gran logro, que ha implicado esfuerzo, compromiso y dedicación. Con el apoyo de la Seremi de Salud y del intersector, desde Melinka a Villa O’Higgins, nuestros equipos vacunadores más la asistencia de enfermeras voluntarias junto a instituciones públicas y privadas sin dejar de lado a las organizaciones vecinales, hemos sacado adelante esta campaña, desde el punto de vista de la cobertura en ambas dosis, por lo cual estamos muy contentos y agradecidos por el enorme despliegue humano que nos permitirá desde el punto de vista epidemiológico enfrentar de mejor manera esta pandemia, lo que ya se está comenzando a notar a nivel nacional con una paulatina disminución en los indicadores de ocupación de camas”, concluyó el jefe de la Red Asistencial de Aysén.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Alejandra Valdevenito, junto con valorar los resultados, llamó a la población a no relajar las medidas de auto cuidado.

“Estamos muy contentos de este 80% de cobertura en segunda dosis en la región de Aysén y el estar dentro de las regiones con mayor avance o mayor cobertura a nivel país, muestra el esfuerzo, el tremendo trabajo y despliegue de los equipos de salud a lo largo de la región para poder llegar a cada uno de los habitantes. Hoy mas que nunca, no nos podemos relajar frente a esta situación y es por eso que seguimos generando estrategias para llegar a cada familia, a cada rincón a través de las juntas de vecinos, de los puntos de vacunación que se han estado instalando, pero también mediante un trabajo extramuros con el cual estamos llegando a las casas de las familias que no han podido acceder a la vacunación”

La mirada usuaria.

Mardeli Fuentes, es oriunda de Venezuela, y tras acompañar a su hija a inocularse, destacó el beneficio como un logro importante.

“Muy agradecida con dios por tener esta oportunidad, ya que, en mi país, por las condiciones que está pasando no le llega a todo el mundo. Hoy le comentaba a mi mamá que traía a mi hija de 17 años a su primera dosis y me dijo: hija, que bendecidas, porque ustedes ya tienen su segunda dosis, la niña va por su primera y aquí a nosotros no nos ha llegado, por lo que de verdad invito a los papás a que traigan a sus hijos adolescentes a ponerse la vacuna; es muy importante para así salir de este virus que nos ha trancado todo, los estudios, la parte económica en fin”, concluyó.