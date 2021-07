Mañihuales es una localidad de la comuna de Aysén, donde en el último tiempo se han registrado varios casos de covid – 19 en relación a la cantidad de habitantes. Por ello, necesitan tener una constante atención de salud y con énfasis en las emergencias, por esta y otras patologías.

Villa Mañihuales.- La comunidad se vio bastante sorprendida al saber que el recinto que aborda las urgencias no contaba con personal médico y se habían suspendido las atenciones para personas que lleguen a este establecimiento de salud rural.

“Preocupante la situación porque nosotros somos una comunidad grande, inserta en la carretera austral, donde puede pasar cualquier cosa y no tener atención de urgencia es preocupante. Más aun dada la situación que aquí tenemos una alta cantidad de personas con covid, que hay que hacerle seguimiento por parte del equipo de la posta o del SUR y hoy nos vemos en esta situación”, manifestó la presidenta de la junta de vecinos del sector Chacras, Beatriz Oyarzo.

La dirigenta enfatizó que hay autoridades y servicios del área que deben responder y preocuparse por lo que ocurre en Mañihuales.

“Creo que aquí la dirección de salud no está preocupada y ocupada de su quehacer con nosotros. No es una situación aislada, aquí siempre hemos tenido temas con salud, pero hoy creo que esto es demasiado. Ayer nos encontramos con un papel en la posta que decía que no había médico para la urgencia, hoy día no hay personal, el personal es escaso. Hay personal con licencia, hay personal con teletrabajo y nos preguntamos, ¿por qué no se han repuesto esos cupos a nuestro dispositivo de salud?”.

Beatriz Oyarzo, remarcó el llamado a todos las autoridades a tomar en cuenta las necesidades de Mañihuales, sobre todo en un tema tan importante como la salud.

“Quiero hacer un llamado a todas las autoridades, que se ocupen de nosotros, no podemos hoy día estar aquí prácticamente botados en el tema de salud. Eso es algo que no se debe tolerar y por lo tanto creemos que es urgente que el director de salud venga, se reúna con el personal, porque están sobrecargados de trabajo y necesitamos tener respuestas y soluciones atingentes a la pandemia”.

La idea, agregó Oyarzo es que, las autoridades se reúnan con los dirigentes, aborden los temas que aquejan a la comunidad, ya que son ellos quienes manejan información de primera fuente y conocen en terreno los problemas de su comunidad.

Sobre esta situación, Jaime Rain, dirigente de la asociación de paramédicos rurales, comentó.

“En el SUR (servicio de urgencia rural) de Mañihuales, son cuatro colegas, uno a contrata y tres que trabajan con contrato honorarios Covid, para que sepan en las condiciones que están ellos y bajo esa condición de honorarios, ellos llevan trabajando más de un año ahí. No han tenido vacaciones, permisos ni previsión, por ende, la seguridad laboral es totalmente incierta”.

A esta condición laboral del personal del recinto de urgencia en Mañihuales se suma, según el dirigente, “la sobrecarga con la cual están trabajando, no es desconocido para nadie que los casos de Covid aumentaron en la localidad y desde mayo a la fecha han tenido que sacar muchos traslados graves, en apoyo también con el Samu de Coyhaique”.

Jaime Rain, agregó que sus colegas de Mañihuales están demandando cuatro puntos importantes.

“Más apoyo de personal paramédico, porque desde un tiempo hasta ahora, uno presento licencia médica, entonces, los mismos colegas han tenido que estar cubriendo ese turno. Lo otro, no cuentan con apoyo médico durante toda esta semana, siendo que se había avisado durante bastante tiempo que eso iba a ocurrir. Además, piden que mejoren la calefacción y el sistema eléctrico de la posta, ellos cuentan con leña en estos momentos para calefaccionarse, pero resulta que se compró una leña mojada y lo otro es que tienen filtración de agua en uno de los box, lo cual con el tema de la lluvia provoca cortes eléctricos”.

Tanto la dirigenta vecinal como el profesional y dirigente de la asociación de paramédicos, apelan a la reacción de las autoridades de salud y de gobierno, para resolver estas situaciones, que van en desmedro de una adecuada y digna atención de salud a la comunidad.