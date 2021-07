Un número importante de gastronómicos locales y la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, se han unido e independiente de la fase en la que se encuentre la ciudad, han decidido abrir sus puertas al público en general a contar de este jueves 8 de julio. Afirman que esto lo harán bajo todas las medidas preventivas establecidas.

Aysén.- Esta decisión la adoptaron luego de analizar el complejo escenario que atraviesan ellos y sus colaboradores, las deudas y el mantener un negocio a puertas cerradas, “se ha vuelto insostenible”, indican.

“Hemos conformado una naciente agrupación de gastronómicos de la comuna de Aysén, hemos conversado con la gran mayoría de nuestros socios, como así también con María Inés Oyarzún, presidenta de la Cámara de Comercio y nosotros estamos agrupados a ellos. Y la preocupación real y latente es que es ya no podemos seguir aguantando esta cuarentena, en el sentido de que, hemos sido el rubro más golpeado en torno a esta pandemia, por una sencilla razón, porque nos tienen limitados para no trabajar”, manifestó, Carlos Raimapo.

Raimapo, añadió que, “conocemos la realidad comunal, donde llueve 360 días del año de los 365 y la verdad es que atender en terraza es tirado de las mechas, quizás en otro lugar del país como Santiago pueda funcionar, pero en nuestra comuna es imposible. Nosotros queremos comentar a la comunidad que hemos tomado algunas decisiones y queremos ser responsables y esperamos ser respaldados. Ya no damos más, necesitamos trabajar, necesitamos que la gente acuda a nuestros locales y la única forma en que vamos a poder lograr esto es, abrir nuestros locales para que la gente pueda ingresar a comer”.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, felicitó a quienes han tomado la determinación de agruparse y a la vez reabrir sus puertas a contar de este jueves, bajo todas las medidas preventivas, pero en la necesidad de recuperarse económicamente.

“Me alegro tremendamente por esta organización. A los restaurantes y a los cafés una fase 2 no les sirve, se viene anunciando un cambio al plan paso a paso, tal vez, ya se venía trabajando hace rato que las regiones extremas deben atender al interior de los locales en fase 2, porque el Gobierno se dedica a puro estudiar y no llegan a ninguna conclusión. Estos emprendedores son parte de la Cámara de Comercio y nosotros siempre los apoyaremos, así es que, a la gente desde este jueves que se atreva a preferir los locales de comida que lo han pasado malísimo. Las cuentas llegan, hay que pagar patente en julio”.

María Inés Oyarzún, hizo un llamado al Alcalde Julio Uribe, a apoyar a los gremios que lo han pasado mal en esta pandemia, “aprovechamos de hacer un llamado al Alcalde que nos gustaría que estuviera apoyando, tal como lo hizo el Alcalde de Coyhaique con su gente. Porque así debe ser una autoridad, estar con el comercio, porque generamos recursos para el municipio como es el caso de las patentes, damos trabajo, estamos acá presentes y por ello nos gustaría que estuviera con nosotros apoyándonos. Les hacemos un llamado, porque gran parte del sector gastronómico no ha trabajado durante todo este año y hoy se nos viene el cobro de estas patentes que son caras y si no se pagan se caducan las que tienen el giro de venta de bebidas alcohólicas. Le hago un llamado al Alcalde, reunámonos y ver la posibilidad de dar un plazo para que la gente pueda pagar su patente, ojalá sea lo antes posible”.

Mónica Carrasco y Yolanda Lema, también estuvieron presentes en el punto de prensa donde la nueva agrupación de gastronómicos de Puerto Aysén en conjunto a la Cámara de Comercio, informaron a la comunidad que a contar de este jueves 8 de julio, abrirán sus puertas al público, por la necesidad de generar movimiento económico, bajo todas las medidas preventivas en pandemia.