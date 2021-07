En la Ribera Sur de Puerto Aysén se desarrolla un proyecto de pavimentación de la calle alcalde Armando Hernández, una arteria paralela a la ruta 240, un sueño de muchas familias y vecinos del sector las villas y viviendas sociales.

Aysén.- La iniciativa tiene como mandantes al Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu y la Ilustre Municipalidad de Aysén, mediante el programa de pavimentación participativa. Proyecto que incluía mejorar los accesos a las distintas poblaciones del lugar.

Entre los compromisos estaba pavimentación el acceso a Villa Los Cóndores, complejo habitacional con más de 20 años. Pero según lo pudo constatar uno de los dirigentes que trabajó para lograr esta iniciativa, Carlos Díaz, esto no ocurrió.

“Comunicarle a nuestros vecinos del sector 9 que son, Los Cóndores, Las Dalias, Litoral Austral que, este pavimento salió en enero, tiene un plazo de 120 días, en marzo debiese haber estado listo, estamos en julio y aun vemos que hay un acceso que no se ha terminado, que es la entrada a Bomberos Sanders (Los Cóndores), era un compromiso que no estaba en el papel en su minuto. Esperamos que tengamos un resultado pronto de este tramo”.

El presidente de la junta de vecinos de la población Litoral Austral, Carlos Díaz, cree que estas situaciones ocurren por la escasa fiscalización de organismos como el Serviu y la Municipalidad de Aysén.

“No los he visto acá, la única llamada que tuve fue cuando se hizo la firma de convenio cuando estuvo el Serviu, el Municipio y nosotros como junta de vecinos, bienvenido cuando hay progreso ni un problema, pero cuando hay demoras ahí empiezan los inconvenientes. Hacerle un llamado al Serviu y al Municipio, ellos son los mandantes en esta obra”.

Otro de los inconvenientes que se han evidenciado en estas obras, es que, se está dejando sin mejorar el acceso a Villa Los Cóndores, pero sin embargo se habría cambiado la prioridad para arreglar la entrada a un condominio y es ahí donde se pavimentó una calle que no corresponde a del proyecto como es Armando Hernández. Finalmente se pavimentó la arteria de otra población donde habitan personas de acomodada situación, quienes en su oportunidad pusieron un murallón de cemento cuando se construyeron nuevas viviendas sociales en la población Litoral Austral y esta que en su momento se llamó Villa Pesca Chile, hoy aparece pavimentada sin ser parte del proyecto, algo que llamó profundamente la atención del dirigente y vecinos próximos al lugar. Como así también, se está mejorando el acceso a otro condominio particular mediante el mismo proyecto Serviu – Municipalidad de Aysén, dejando de lado el acceso que por más de 20 años esperan los vecinos y vecinas de Villa Los Cóndores se arregle.