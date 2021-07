Desde Desarrollo Social y Familia se informó que la histórica cifra se distribuye entre 41.130 hogares de Aysén, alcanzando a 90.596 personas en el territorio. El titular de la cartera Marcelo Jélvez, destacó el despliegue realizado por las Gobernaciones Provinciales en las postulaciones del mes pasado e informó que todos los pagos, de quienes solicitaron el beneficio hasta el 15 de junio, se reprogramaron y estarán depositados a más tardar el sábado 10 de este mes y desde este jueves 08 ya se puede postular en ingresodeemergencia.cl.

Aysén.- Más de 12 mil 509 millones de pesos son los montos involucrados en el pago de junio del Ingreso Familiar de Emergencia Universal, el que contempla a quienes solicitaron el beneficio entre el 05 y 15 de pasado mes, cuyos depósitos se están realizando entre el miércoles 30 y el sábado 10 de julio. “Son 41.130 hogares que componen 90.596 personas en la región, desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia catalogamos este importe como ‘histórico’, por el alcance del beneficio”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

Durante la primera postulación de junio, se recepcionaron 6.179 solicitudes que correspondían a la modalidad del IFE Ampliado, de las cuales fueron aceptadas 5.319. “Sin embargo, para dar el acceso a todos, con la versión Universal se propició un nuevo período de postulación entre el 21 y 30 de junio, cuando ya estaba promulgada la ley, que llega al 100% del Registro Social de Hogares con la salvedad que entre el 91 y el 100% para ser beneficiarios deben tener ingresos menores o igual a 800 mil pesos per cápita”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

Las Gobernaciones Provinciales

“Quienes han sido muy importantes en este despliegue para lograr llevar la información y solicitar el beneficio en cada rincón de Aysén, han sido las gobernaciones provinciales, con quienes mancomunadamente hemos coordinado acciones que buscan llegar a los hogares con mayores complicaciones por su falta de conectividad, los que se ubican principalmente en las zonas rurales de la región”, destacó Marcelo Jélvez, quien se reunió con los titulares de Capitán Prat, General Carrera, Coyhaique y Aysén para agradecerles la disposición.

En la instancia, se reconoció el esfuerzo de otros servicios públicos que también han dicho presente, como Agricultura y su importante gestión con sus usuarios rurales de Aysén.

Nueva Postulación

Hasta el domingo 18 de este mes se extenderá el proceso de inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia Universal de julio para aquellas familias que, teniendo el Registro Social de Hogares (RSH), aún no han obtenido el beneficio.

La ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, explicó que “para el IFE Universal de junio tuvimos más de 2.200.000 mil familias que se inscribieron para recibir el beneficio, que seguiremos pagando durante los primeros días de este mes. Sin embargo, aún hay hogares que no han realizado el trámite y a ellos les hacemos un llamado a ingresar sus datos a través del sitio web www.ingresodeemergencia.cl. Para ello, sólo se requiere el Carnet de Identidad”.