Autoridades destacaron el compromiso de la comunidad educativa del plantel unidocente que fue el primero de Chile continental en retomar las actividades en aula.

Ibáñez.- El Secretario Regional Ministerial de Educación Sergio Becerra Mera concurrió hasta la localidad de Puerto Sánchez, comuna de Río Ibáñez, junto a la Gobernadora de la provincia General Carrera Vanessa Váquez, el Alcalde Marcelo Santana Vargas y la Jefa del Departamento Provincial de Educación Coyhaique Laura Ramos Olivares para visitar la Escuela unidocente Antonieta Parra Monsalve, que cumple por estos días un año con clases presenciales, y que fue el primer plantel de Chile continental en retomar las actividades presenciales con alumnos el 07 de julio de 2020.

Las autoridades provincial y sectorial quisieron resaltar este hecho, ya que la decisión adoptada en ese momento por el sostenedor municipal de reabrir el establecimiento a sus seis estudiantes no estuvo exenta de complejidades. Sin embargo, a la postre hay consenso en que fue una medida correcta, que se materializó adoptando todas medidas de seguridad sanitaria.

Hoy un año después, todos los involucrados realizan un positivo balance de este proceso, que estuvo acompañado de un permanente diálogo del sostenedor el Alcalde Marcelo Santana Vargas y el docente encargado de la Escuela Juan Osorio con los padres y apoderados, enfatizando las medidas de autocuidado el riguroso cumplimiento del protocolo establecido por la autoridad sanitaria y el apoyo técnico del Ministerio de Educación.

Así lo expresó el docente encargado de la Escuela Juan Osorio Barría

“Ha sido un proceso largo y en el que los estudiantes y sus familias fueron superando miedos hasta que lograron entender que su escuela es un espacio seguro y donde además encuentran contención para enfrentar los impactos socioemocionales producidos por la pandemia. Lo que ha ocurrido lo tomamos como oportunidad y nuestras familias han sido fundamentales para poder mantenernos en la presencialidad”.

En efecto, los alumnos han sido los grandes protagonistas de esta etapa particular que ha vivido el establecimiento. Maximiliano Ule Miranda alumno integrante de la cuadrilla sanitaria del colegio señaló que “Nos cuidamos entre nosotros, con el lavado de manos, el uso de alcohol gel y la distancia física porque nos gusta venir a clases y no queremos enfermarnos”.

En tanto, el sostenedor municipal. Alcalde Marcelo Santana Vargas Comenta que “Hace un año estábamos acá dando inicio a las clases presenciales y aun cuando teníamos algo de temor, siempre contamos con el apoyo de esta comunidad educativa: los estudiantes, padres y apoderados, del director de la escuela, asistentes de la educación. Todos teníamos y tenemos la convicción de que las clases presenciales son fundamentales y el tiempo nos ha dado la razón. Ya llevamos un año de clases presenciales y esto ha sido posible con el compromiso de todos”.

El Seremi Sergio Becerra Mera. felicitó a la comunidad educativa por el esfuerzo realizado, ya que los más beneficiados con ello son los estudiantes y sus familias.

“Hace exactamente un año acompañamos acá el retorno a las clases presenciales en esta escuela unidocente y a sus seis alumnos. Hoy regresamos para felicitar y agradecer el compromiso de esta comunidad educativa: al Alcalde y sostenedor municipal, al director de la escuela y padres y apoderados que ese momento dieron un paso importante y se convirtió en la primera escuela de Chile continental en retomar a las clases en aula y con su ejemplo dio inicio a un sostenido proceso de reapertura de colegios en la región y en el país”.

Finalmente, la Gobernadora Vanessa Vásquez manifestó: “Cómo gobierno estamos muy contentos de acompañar este hito de un año de continuidad de clases en contexto de pandemia, en Puerto Sánchez un lugar apartado de nuestra región y del país. Celebramos que los niños no hayan perdido clases presenciales y reciban la educación que necesitan y merecen. Por ello destacamos a esta escuela, a su director y al sostenedor”.