Este viernes 9 de julio, las autoridades regionales encabezadas por la Intendenta Margarita Ossa, la seremi de Salud Alejandra Valdebenito y el director del Sernatur Patricio Bastias, se trasladaron hasta el Café Express de Coyhaique para dialogar con los responsables del negocio luego de conocer las nuevas medidas del Plan Paso a Paso.

Coyhaique.- Fue la propia Intendenta Margarita Ossa Quién explicó el sentir del Gobierno, señalando que “contestos estamos, la verdad es que quisimos venir a visitarlos – aunque ya habíamos estado conversando en días previos – pero tras los anuncios de ayer del Presidente Sebastián Piñera sobre las modificaciones – esta pandemia tan sacrificada para ellos, ha sido una gran noticia”, dijo.

En esa misma línea, Ossa Rojas explicó que “hemos estado en un trabajo continuo desde el punto de vista regional, con un enorme esfuerzo, hemos levantado una serie de propuestas y muchas de ellas son acogidas en esta modificación del Plan Paso a Paso y ya el próximo jueves se concreta la apertura definitiva en transición” agregando que “lo que por supuesto es un alivio, una alegría, hay mucho que seguir avanzando pero sin duda que es un avance”, puntualizó.

Adolfo Figueroa, administrador del Café Express de Coyhaique, no ocultó su satisfacción tras saber que tanto ellos como el resto de sus pares podrá operar a contar del próximo 15 de julio, explicando que “como gremio y trabajadores estamos muy felices y contentos de poder abrir nuestras puertas, con los cambios que se anunciaron estamos más tranquilos, y así tener más permanencia aunque habíamos abierto en algunas oportunidades – pocos días – y a todos se nos ha puesto muy difícil, pero esperamos y tenemos la esperanza de superar este tipo de inconvenientes y trabajar más tranquilamente”, señaló.

Acto seguido, el “fue un trabajo grande, bien mancomunado, se formó una asociación y afortunadamente se reconocieron varias cosas que se presentaron y hoy se ven plasmados en las novedades que nos presentaron” acotando que “seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, protocolos, porque en la medida que cumplamos vamos a tener más posibilidad de seguir trabajando”.

Consultada la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, sobre cómo podrán operar desde el 15 en adelante los distintos comercios, la autoridad explicó que la clave es el Pase de Movilidad, explicando que “hoy vamos a tener mayores libertades pero también mayores responsabilidades, pero debemos seguir trabajando con el otro 50% que son las medidas de autocuidado” resaltando acto seguido que “la gente que quiera ir a los restoranes tiene que venir con su pase de movilidad, tiene que estar con su esquema completo de vacunación para que nos podamos proteger, para que sigamos avanzando, para que no colmemos nuestros hospitales; por supuesto que el Covid no va a terminar, pero debemos cambiar nuestra premisa de lucha contra el Covid a aprender a vivir con el Coronavirus”.

Impacto

Sin duda que los nuevos anuncios buscar tener un impacto más amplio en nuestra región, cuestión de la que son conscientes en Sernatur región de Aysén, según explicó su director Patricio Bastias.

“Claramente el aumento de la movilidad afecta a la actividad turística y tenemos la esperanza de que hemos iniciado una nueva etapa, ya lo vemos en el mundo gastronómico y claramente el llamado es a seguir cuidándose; el mejor negocio para los gastronómicos es que la gente esté sana y que la gente siga vacunándose”.

Respecto del trabajo en la región, Bastias precisó que “en la región tenemos más de 500 certificados de confianza es decir, los empresarios turísticos han adherido medidas sanitarias para entregar un servicio acorde a la condición que estamos viviendo, están preocupados para poder seguir atendiendo porque el turismo tiene mucho que aportar a nuestra región”, concluyó.