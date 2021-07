El Ministerio de Educación entregará recursos adicionales para que los establecimientos públicos y subvencionados del país preparen su funcionamiento el segundo semestre.

Coyhaique.- Hasta el Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique concurrieron el viernes la Intendente Margarita Ossa Rojas, el Seremi de Educación Sergio Becerra Mera y la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito Torres para informar sobre la actualización del plan Paso a Paso en Educación, en la que las clases presenciales son consideradas una actividad esencial.

Tras un breve recorrido por las instalaciones del plantel, junto a su Rector Roberto Poblete Barros, las autoridades regionales detallaron la nueva modalidad de funcionamientos educacionales en contexto de pandemia.

De acuerdo a la actualización del Plan Paso a Paso en Cuarentena la asistencia será voluntaria, y la apertura de establecimientos estará permitida de lunes a viernes con autorización del Mineduc, autorización que no se requiere si ya contaba con esta en Transición. En transición la asistencia también será voluntaria y la apertura se permite de lunes a viernes. Mientras en Preparación y Apertura, la asistencia es voluntaria y la apertura se permite todos los días. Todo lo anterior ocurrirá siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud

“Necesitamos darle acceso a los niños, niñas y jóvenes acceso a una educación presencial de forma voluntaria a sus establecimientos. Es una meta que nos habíamos fijado como gobierno de llegar al 80 por ciento de vacunación del grupo objetivo, la hemos alcanzado, como región estamos muy bien en eso. Sin embargo, tenemos un gran desafío por delante, esto no significa en ningún caso relajar nuestras conductas. Acá los esfuerzos se redoblan porque para tener mayor libertad debemos actuar con mayor responsabilidad”, afirmó la Intendente Margarita Ossa.

Por su parte, el Seremi Sergio Becerra destacó que durante los 16 meses de pandemia la región de Aysén ha hecho un gran esfuerzo en el ámbito educativo que se ha traducido en un porcentaje superior al 96 por ciento de clases presenciales en colegios y jardines infantiles durante este periodo, la más alta del país.

“Ello ha sido posible por el esfuerzo de los sostenedores de colegios, directores, docentes y por supuesto por el compromiso y convicción de las familias. Por ello es muy importante que de aquí en adelante los colegios podrán atender incluso en fase de cuarentena”.

“Creemos que los colegios son los lugares más seguros para los estudiantes porque allí se adoptan las medidas de resguardo y hay mucho compromiso de los profesores y asistentes de la educación. Las clases presenciales en los colegios y jardines infantiles son una prioridad para las familias”, expresó el Seremi.

Sergio Becerra informó además que el Ministerio de Educación dispondrá de $25 mil millones de pesos de recursos adicionales para que los establecimientos públicos y subvencionados del país preparen el inicio del segundo semestre.

En tanto, la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito comentó que se continuará avanzando en la vacunación niños, niñas, adolescentes y jóvenes y también a los profesores y trabajadores de la educación. Necesitamos que todos los actores educativos estén inmunizados. Además continuaremos con las estrategias de testeos rápidos en establecimientos educacionales de modo de ir detectando posibles casos, y así evitar brotes masivos. De esta forma, generamos las condiciones de seguridad sanitaria para que las familias decidan libremente enviar a sus hijos a clases.

Sobre este nuevo escenario, Roberto Poblete, Rector del Liceo San Felipe expresó: “Nosotros en el primer semestre de este año tuvimos la experiencia de las clases presenciales. (…) Yo diría que la experiencia fue bastante positiva y una muy buena de parte de los alumnos en cuanto a venir al colegio y cumplir las normas sanitarias y también la colaboración de las familias. Particularmente valoro la actitud del personal del colegio: nuestros docentes, y asistentes de la educación, hay mucho compromiso en esta circunstancia tan compleja de la pandemia. Por ello a la vuelta de las vacaciones de invierno, volveremos con la misma estrategia de presencialidad porque nuestros alumnos esperan que esté abierto el colegio, no solamente por los contenidos sino por el área socioemocional, la vida diaria en el colegio, con todas las restricciones.. Esperamos reencontrarnos con nuestros alumnos y familias”.