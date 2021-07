El dispositivo se encontraba en las inmediaciones, acudiendo en forma inmediata al lugar, logrando ingresar junto a un vecino a la vivienda envuelta en llamas, valeroso acto que permitió salvar con vida al residente.

Coyhaique.- Un heroico y oportuno actuar por parte de Carabineros de la Primera Comisaría de Coyhaique, Bomberos y civiles, permitió rescatar con vida de entre las llamas a un solitario adulto mayor de 71 años de edad, tras un incendio desatado en su domicilio particular.

Siendo aproximadamente las 16.45 horas del sábado un llamado a la Central de Comunicaciones (Cenco) alertó a los equipos de emergencia sobre la ocurrencia de un incendio estructural que afectaba a un inmueble de material ligero ubicado en Av. Almirante Simpson N° 2047 de esta ciudad.

Personal de la Sección O.S.7 de Carabineros Aysén que se encontraba a unos 250 metros de la emergencia, se trasladó en forma inmediata al lugar.

Luego de consultar a viva voz si había o no personas al interior, vecinos confirmaron la presencia de un adulto mayor, ante lo cual al personal no trepidó en romper los vidrios utilizando elementos que había en el lugar, para acto seguido en compañía de un civil, ingresar al inmueble envuelto en llamas, logrando encontrar al adulto mayor, siendo rescatado con vida y sacado al exterior en forma inmediata y entregado al Samu que en ese instante arribaba al lugar.

El adulto mayor resultó con lesiones de gravedad producto del fuego y humo, siendo atendido y estabilizado por personal paramédico y trasladado de urgencia hasta el hospital regional.

Hasta el lugar acudió la 1ra., 3ra y 4ta. Compañía de Bomberos, quienes lograron confinar el fuego, evitando su propagación a inmuebles colindantes, resultando la vivienda con daños de consideración.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía siendo dispuesta la concurrencia de peritos del laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) con la finalidad de realizar la fijación del sitio del suceso, levantar muestras de material carbonizado conductores eléctricos para ser sometida a análisis químico de laboratorio, con la finalidad de establecer la causa y origen de la emergencia.

