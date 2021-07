En el operativo se incautaron además 200 kilos de recurso Merluza del Sur y 150 kilos de Sardina Austral.

Aysén.- Pasado el mediodía del lunes 12 de julio se llevó a cabo en el área del Canal Moraleda Región de Aysén, una amplia tarea de fiscalización pesquera planificada por la Gobernación Marítima local y con participación de las Capitanías de Puerto de Melinka y Puerto Cisnes junto a personal de Servicio Nacional de Pesca en el marco de plan operativo conjunto vigente entre ambos servicios. En la oportunidad se detectó un total de cinco lanchas de la Región de Los Lagos operando ilegalmente.

El Oficial de Operaciones de la Gobernación Marítima de Aysén, Teniente 1°Litoral Carlos Gotuzzo comentó que la primera fiscalización se llevó a cabo en el Canal Moraleda, a unos 74 kilómetros al Sureste de Melinka, en donde se controló a la Lancha a motor ´Marco Polo´ matrícula de Puerto Montt con 200 kilos de recurso Merluza del Sur y 150 Kilos de Sardina Austral a bordo”.

“Se procedió a la incautación, esto ya que la tripulación no logró acreditar el origen legal de los recursos. Además, no contaban con el Registro Pesquero Artesanal, infringiendo así la Ley General de Pesca y Acuicultura. Todos los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Aysén, quedando el infractor como depositario provisional. De igual forma, el patrón fue citado a la Fiscalía Marítima” explicó el Oficial.

Luego fue en cercanías de Islas Quincheles, también área de Canal Moraleda que se identificó a dos embarcaciones pesqueras, según detalló el Teniente “identificada como Lancha a Motor ´Nicole II´ matrícula de Calbuco, cuyos 4 tripulantes se encontraban sin permiso para efectuar tareas de pesca además fueron citados a la fiscalía Marítima por no contar con autorización de zarpe. Junto a la lancha a motor ´Fernanda I´ también matrícula de Calbuco, con 3 tripulantes a bordo y quienes no contaban con autorización de zarpe, embarco de tripulantes sin autorización de la Autoridad Marítima e infringiendo el Decreto Supremo N°430 en su Artículo 10 tercero Letra A que se refiere a efectuar labores de pesca sin captura a bordo y con espineles en el agua”.

En tanto, el Teniente Gotuzzo indicó que como parte de la misma fiscalización pesquera, la Autoridad Marítima esta vez en cercanías de Seno Canalad detectó otras dos embarcaciones pesqueras ambas matrícula de Calbuco, siendo la primera identificada como Lancha a motor ´Alborada´ con 4 tripulantes a bordo, quienes fueron citados a la Fiscalía Marítima por no contar con autorización de zarpe y la dotación sin los permisos correspondientes para labores de pesca. Además, personal de Sernapesca incautó las artes de pesca. Por lo anterior, la tripulación fue también citada al Juzgado de Letras de Aysén. La segunda lancha fiscalizada fue identificada como ´Supersol II´ que también con 4 tripulantes a bordo fue citada a la fiscalía Marítima por no contar con autorización de zarpe, ni permisos para realizar tareas de pesca”.

El Oficial finalmente, subrayó que este tipo de tareas continuarán por parte de la Gobernación Marítima de Aysén en relación al combate de la pesca ilegal que ha permitido incautar recursos hidrobiológicos de naves provenientes de otras regiones, las cuales, vulneran el convenio de zonas contiguas vigente y ponen en riesgo la conservación de diversas pesquerías, con el fin de denunciar a los tribunales competentes toda aquellas prácticas de pesca irregulares, las cuales afectan gravemente la sustentabilidad de los recursos pesqueros de la región. Lo anterior, Inserto en el Área de Misión de ´Seguridad e Intereses Territoriales´ de la Institución”.