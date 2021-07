Delegada Presidencial Regional destacó que: “Se están tomando todas las medidas sanitarias adecuadas para que sea seguro votar”.

Coyhaique.- La Delegada Presidencial Regional de Aysén, Margarita Ossa, hizo un llamado a participar en las primarias presidenciales, comicios que se realizarán este domingo 18 de julio, donde se escogerá entre seis candidatos –cuatro de Chile Vamos (lista A) y dos de Apruebo Dignidad (lista B)– a un representante de cada sector que competirá en las elecciones presidenciales.

En esa línea, la Delegada Presidencial recordó que todos quienes estén inscritos en partidos que conformen alguna de las dos coaliciones, podrán participar, así como también independientes no afiliados a partidos políticos y quienes se encuentren en el extranjero.

“Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hemos hecho absolutamente todo para que estas elecciones tengan la mayor participación posible, se están tomando todas las medidas sanitarias adecuadas para que sea seguro votar. Es decir, va a existir alcohol gel, distanciamiento, horarios preferentes para los adultos mayores y personas que necesiten asistencia entre las 14:00 y las 18:00 horas, entre otras medidas implementadas en los procesos eleccionarios realizados anteriormente. Además, este tipo de procesos fortalecen el sistema democrático en nuestro país”, recalcó Ossa.

Asimismo, la Delegada Presidencial Regional afirmó que “dado que es una elección con menos candidatos que la elección pasada, va a haber menos mesas, se fusionaron muchas mesas y eso en algunos casos puede haber implicado un cambio de local. Queremos entonces hacer un llamado a que las personas visiten la página del Servel, www.sevel.cl, y puedan verificar en qué local van a votar, ya que puede ser que para muchos electores haya cambiado el local de votación”.

El Servicio Electoral (Servel) Aysén informó que son 118 meses y 94.645 electores para el proceso de este domingo, cifra más baja a diferencia de las elecciones de mayo –para elegir a gobernadores regionales, convencionales constituyentes, alcaldes y concejales–, donde la cantidad de mesas fueron 314 y 98.610 los electores.

Proceso electoral y servicios

El horario de votación de este 18 de julio será entre las 8:00 y las 18:00 horas. Los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad tendrán acceso preferente durante todo el día, pero se recomienda que asistan entre 14:00 y 18:00 horas para evitar aglomeraciones.

Se recuerda que no podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participen en las primarias, quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio, así como tampoco aquellas personas que se encuentran cumpliendo medidas de aislamiento obligatorio, de acuerdo con la normativa del Minsal.

Respecto al transporte, al igual que en las elecciones anteriores, se establecerá la gratuidad de distintos servicios de transporte público para facilitar el traslado de las personas a los lugares de votación, en especial a quienes viven en localidades aisladas. De este modo, serán 55 servicios de transporte público los que operarán de forma gratuita, lo que apunta a facilitar la participación electoral a nivel nacional.