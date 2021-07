Lo único que se habría cumplido tras la reunión entre vecinos de Villa Aysén, el Serviu, empresa constructora, autoridades locales y dirigentes del sector fue la reunión desarrollada este martes en Puerto Aysén, ya que, el resto de los compromisos aún se espera puedan hacerse realidad.

Puerto Aysén.- Sobre todo el paso de camiones y vehículos de alto tonelaje por una arteria que está siendo destruida e intransitable, inconvenientes en las estructuras de las viviendas y permanente tránsito de estos móviles, se mantiene con mayor regularidad, cantidad y en nada han disminuido.

“Cero, cero aporte la empresa se lava las manos, siguen corriendo los camiones, así la calle cada día está peor. Los camiones pasan sin ningún respeto, tenemos una sensibilidad en el sector de las viviendas, que no es porque nosotros queramos decirlo, porque es así. Hay una maquina compactadora muy cerca y si observan los vidrios de la casa como se mueven, van a entender que no es mentira”, señaló, Adriana Lira, presidenta de la junta de vecinos Villa Aysén.

La dirigenta vecinal, agregó que, “la empresa dice una cosa y lo que a ellos les falta realmente es que trabajen en equipo. Ahora, cual es la presión, que ellos respeten los acuerdos a los que han llegado, sino las soluciones van a ir de mal en peor”.

En tanto, la Concejala Tatiana Villarroel, quien estuvo nuevamente apoyando a los vecinos, lamentó que en esta nueva reunión no existan avances, sino más bien retrocesos.

“Como compromiso de la semana pasada, vinimos a acompañar a los vecinos de Villa Aysén frente a las problemáticas y estando en la nueva reunión, se pudo ver que los compromisos no se cumplieron. Estando presente el Serviu y los vecinos pasaron 4 o 5 camiones sin la carpa que se exigió la semana pasada los hicieran, así es que, claramente en ese sentido no se está cumpliendo. Tienen una persona dirigiendo que pasen los camiones, pero lo único que hace es decirles pase o no, así es que, en definitiva la empresa no ha cumplido tampoco lo ha hecho el Serviu. Yo considero súper importante lo que es la falta de comunicación entre el Serviu y las comunidades, para explicarle que es lo que va a pasar, cuales son los trabajos, porque eso no ha pasado. Ahora que los vecinos han reclamado, la semana pasada tuvieron que cortar la calle y ahí apareció el Serviu, pero hay que hacer acompañamiento a las familias desde un principio cuando se inician obras como estas”.

Ahora, las familias de Villa Aysén, esperan que se concrete la devolución de los artículos dañados, que se revise y regule el trabajo que desarrolla la maquina compactadora, porque las casas se están desnivelando, además, se regule, fiscalice a los camiones que pasan a alta velocidad y que lo hagan bajo todo las medidas que corresponden. De lo contrario no descartan dar inicio a nuevas manifestaciones.