Las postulaciones del programa “Formalízate” estarán disponibles hasta el 28 de julio en el sitio www.sercotec.cl

Aysén.- Con una visita al emprendimiento de Verónica Mansilla, que actualmente posee en Coyhaique una cocinería que produce productos alimenticios con sello local, autoridades de Gobierno dieron el vamos a un nuevo programa de Sercotec denominado “Formalízate”, que entrega una asistencia para la constitución de la empresa y un subsidio no reembolsable de $1 millón que podrá ser utilizado tanto para inversiones en activos, como la adquisición de activos físicos o bienes intangibles, capital de trabajo y gestión empresarial, entre otras cosas.

Así lo dio a conocer la Directora Regional de Sercotec Cinthya Pantanalli: “Esta nueva iniciativa entrega fondos por 1 millón de pesos y está orientado hacia aquellas personas que están desarrollando un negocio no formalizado y que quieran formalizarse. A través de este fondo podrán recibir ayuda técnica, comprar activos y también acceder a acciones de desarrollo empresarial como el marketing. Desde ya invitamos a todas aquellas personas emprendedoras a ingresar a la plataforma de Sercotec y pinchar el banner de esta convocatoria que tiene cupos limitados y cuya fecha culmina el viernes 28 de julio”.

Por su parte Verónica Mansilla, emprendedora recientemente formalizada señaló que “Yo estoy formalizada producto que me adjudiqué un fondo del Capital Abeja en junio del año pasado en plena pandemia. Si bien es cierto a veces uno lo ve como complejo el hecho de estar en primera categoría y pagar impuestos, trae también sus beneficios como acceder a la amplia gama de programas de financiamiento del Gobierno para poder desarrollar emprendimiento. En nuestro caso he podido levantar un lugar para crear productos ligados a la gastronomía local con sello e identidad de la Patagonia y así de a poco hemos podido dar un valor agregado a nuestros productos”.

Bárbara Ortúzar, Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señaló que “Sabemos que emprender sobre todo cuando uno es mujer es complejo y difícil ya que tenemos que dividir nuestro tiempo entre los niños y los diversos rubros de emprendimiento que hemos visto desarrollarse sobre todo en pandemia. Es por eso que estamos muy contentos de participar como Ministerio en este lanzamiento que releva el rol de nuestras mujeres emprendedoras en la región ya que muchas veces ellas son el sustento del hogar. Es por eso que apoyamos esta iniciativa que busca formalizar su actividad y con ello acceder a múltiples ayudas que hoy se están entregando y también para poder crecer en sus negocios locales”.

Finalmente la Seremi de las Cultura y las Artes Verónica Díaz manifestó que “Hoy en día a través de las distintas políticas de Estado se ha dado mucho más relevancia a lo que es la economía creativa, es decir, a todos aquellos emprendimientos que están vinculados a las artes, cultura y patrimonio. Estos son nuevos modelos de negocios y de desarrollo de emprendimientos y que justamente a través de la formalización pueden acceder a múltiples herramientas de crecimiento. Por eso hacemos un llamado a ingresar a la web de Sercotec y postular ya que dentro de los rubros priorizados se encuentran actividades artísticas, post producción de películas, videos y programas de tv, actividades de museos e edición e diarios, libros y revistas, entre otras actividades relacionadas con nuestra cartera”.

Requisitos

Pueden postular personas que no tengan iniciación de actividades en primera categoría ante el SII, y emprendedores que cuenten sólo con iniciación de actividades en segunda categoría. Además, este programa está dirigido a distintos rubros, como la cultura, artesanía, diseño, decoración, teatro, música, entre otros, los cuales poseen altas tasas de informalidad y han sido fuertemente afectados por la pandemia.

Entre los requisitos propios de la iniciativa se encuentran:

Ser persona natural de nacionalidad chilena o extranjera, mayor de 18 años, sin inicio en actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) a la fecha de inicio de la convocatoria.

También aquellos postulantes que presenten solo inicio de actividades en segunda categoría ante el SII y que estén dispuestos a formalizarse en primera categoría. Se priorizará a aquellos del rubro de cultura y/o artesanía.

No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas, a la fecha de la postulación.

No tener condenas por prácticas antisindicales o infracción a derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de la postulación.

No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el Agente Operador de Sercotec a la fecha de inicio de la convocatoria.

No haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec con el Agente Operador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

No haber sido beneficiario/a de alguna convocatoria del Programa Emprende, financiada con fondos regulares de Sercotec, durante los años 2020 y/o 2021.

El emprendedor/a postulante debe estar dispuesto/a formalizarse como una nueva empresa, en primera categoría, ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en caso de resultar seleccionado/a.