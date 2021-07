Con el fin de conocer la situación administrativa y financiera de la Municipalidad de Aysén, en la última sesión de este cuerpo colegiado el Alcalde Julio Uribe, sometió a la votación de todos sus integrantes los recursos para llevar a cabo una auditoria externa en la Municipalidad de Aysén, que incluya a su dirección de educación. La instancia contó el respaldo unánime.

Aysén.- La Concejala, Tatiana Villarroel, se refirió a esta importante instancia.

“En el Concejo Municipal nos presentan esta propuesta para que aprobáramos una auditoria externa que se llevará a cabo, por un monto de 25 millones de pesos. Esta auditoria sería para el Municipio y también para el departamento de educación, fue una votación unánime para la aprobación. Nos parece muy positivo que se desarrolle esta auditoría, porque somos una administración absolutamente nueva y como corresponde como una medida de transparencia hacia la comunidad comenzar desde cero, ver en qué situación se encuentra el Municipio”.

Villarroel, mencionó además que, “nos señalaba el director de Secplan en el Concejo que, a grandes rasgos no se ven falencias o diferencias, pero es importante dar a conocer a la comunidad en qué estado quedó el Municipio desde el año 2017 donde va a comenzar esta auditoria hasta junio de este año. Son 90 días que hay plazo para esta auditoría, así es que, estaremos pendientes cual es el resultado”.

Para el Concejal, Jorge Figueroa, es importante desarrollar esta auditoría, debido a que es parte de los compromisos establecidos por la actual administración municipal.

“Está dentro de un compromiso que asumió la administración actual, el poder hacer un balance, poder hacer una indagación en cuanto a los actos que se han realizado anteriormente. Ahora, esto no quiere decir que las cosas que se hicieron anteriormente se hayan hecho mal, sino que este tipo de acciones que realiza esta administración con el apoyo de los Concejales que hemos votado, fueron todos en realidad, demuestra la transparencia que se tiene que tener para los actos”.

El Concejal Figueroa, agregó que esta auditoría, “va a dar a conocer si las cosas se han hecho bien o se han hecho mal, me refiero a los actos administrativos. Esto se dará a conocer en su momento, cual fue el resultado y he de esperar que los resultados de esta auditoria sean conocidos, se puedan evaluar y lo más probable es que arroje que las cosas se han hecho bien. Si resulta que hay alguna observación, hay que subsanarla y no caer en lo mismo para hacer las cosas acogidas a la ley”.