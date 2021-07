La víctima –quien presenta un embarazo- resultó con una lesión cortopunzante en la zona torácica, en tanto que la amiga de ésta –al momento de intentar defenderla- resultó igualmente con diversas lesiones, en tanto que los peritajes están a cargo del Labocar.

Coyhaique.- Diversas diligencias desarrolla personal de Carabineros de dotación de la Primera Comisaría de Coyhaique a través de la Sección de Investigación Policial (S.I.P) en coordinación con la Fiscalía, con la finalidad de esclarecer un delito de femicidio frustrado y dar con el paradero del presunto responsable por este hecho, quien se encuentra prófugo.

Una denuncia efectuada por vecinos sobre la existencia de una riña en el sector alto de la ciudad -en el cuadrante tres- motivó la concurrencia de Carabineros, quienes al llegar al sector, advirtieron la presencia de dos mujeres, las cuales presentaban diversas lesiones atribuibles a arma blanca, expresó el Capitán Bruno Schulbach Flores, Comisario (S) de Coyhaique.

“Rápidamente se coordinó la llegada de personal Samu, para atención de las víctimas, siendo trasladadas al hospital regional. Finalmente este procedimiento fue tipificado como femicidio frustrado en atención a que la pareja de una de las víctimas había –en este caso- agredido a su ex pareja- con un arma blanca a la altura del tórax, lo cual le provocó lesiones inicialmente graves”, expresó.

Agresión

Según los primeros antecedentes, el sujeto –en compañía de otras cuatro personas- habría llegado al domicilio de su ex pareja –la cual se encontraba en compañía de una amiga- lugar en que por causas que están siendo investigadas, se desató una discusión, la cual derivó en una riña en la vía pública, donde el sujeto mediante un arma blanca le habría propinado una herida cortopunzante a su ex pareja a la altura del tórax –quien presenta un embarazo- mientras que la amiga de ésta, al momento de intentar defenderla, habría resultado con una lesión cortante en un brazo y abdomen, sumado a un golpe en la cabeza a través de un objeto contundente.

“Llama la atención el nivel de agresividad y también el tipo de lesión que le causa a su ex pareja”, expresó el Capitán Schulbach.

Orden de detención

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, junto con dar cuenta del hecho al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), en tanto que el sujeto se mantiene prófugo, siendo intensamente buscado por Carabineros a través de la Sección de Investigación Policial (S.I.P) en virtud de una orden de detención emanada desde el Juzgado de Garantía de esta ciudad, mientras que los peritajes, fijación y estudio del sitio del suceso son desarrollados por el Laboratorio de Criminalística institucional (Labocar).

“Como equipo policial estamos haciendo las indagaciones y las búsquedas respectivas a fin de lograr la ubicación y detención en el más próximo tiempo para colocar a disposición de los Tribunales a este infractor de ley”, finalizó el Oficial.