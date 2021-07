Vialidad puso control de tránsito, una cinta de peligro y recién la tarde de martes un equipo llegó a reparar el inconveniente que estaría centrado en el permanente tránsito de camiones de alto tonelaje por el lugar. Recién a las 17 horas, se habilitó el transito normal, luego de reparar el tensor que cedió.

Puerto Aysén.- Con una preocupante sorpresa despertaron este martes los vecinos del sector Rio Los Palos de Puerto Aysén, esto luego del corte de un tensor del único puente que los conecta con el resto de la ciudad y que sufre día a día y de manera permanente el tránsito de camiones de alto tonelaje.

Esto es algo que los dirigentes han planteado a las distintas autoridades, debido a que mantienen el temor de que esta infraestructura en algún minuto colapse.

“El corte de este tensor que lamentablemente cedió, que le han dado un tonelaje que nosotros siempre como comité hemos dicho que no reúne las condiciones y hoy nos da a entender que no está en las mejores condiciones, como nos hicieron saber en un oficio que tenemos, en el cual nos dijeron que estaba cien por ciento operativo y eso les ha dado pie a que las empresas lamentablemente sean descriteriadas y no hagan un trabajo en comunidad, como buenos vecinos”, señaló Rosa Chávez, dirigenta del comité campesino de Rio Los Palos.

Rosa Chávez, agregó que como vecinos no se oponen al progreso o a alguna obra que desarrolle en el sector, pero se debe regular el límite de tonelaje del puente, para evitar mayores inconvenientes o pensar en arrendar una barcaza para evitar daños al antiguo viaducto.

“Sabemos que no vamos a entorpecer el trabajo que tiene que ver con el desarrollo, pero eso tiene que venir de la mano con la responsabilidad empresarial, donde ellos tienen que hacer sus traslados en camiones más chicos de carga y si no quieren perder carga completa, tienen que arrendar una barcaza, pero tienen que ser responsables con los vecinos de este sector”.

La dirigenta afirmó también que, son más cien familias que viven por el sector de Rio Los Palos y que dependen para su conectividad del único puente que hoy se ha visto dañado nuevamente.

“Hay más de cien familias que viven en este sector, es el único camino de acceso que tienen para salir a la ciudad. Por lo tanto, nosotros durante todo este tiempo hemos estado muy preocupados, es por eso que, tenemos el diseño de un nuevo puente, que se encuentra RS y estaría listo para ser licitado. Es sobre eso donde nosotros hemos enviado oficios, hemos solicitado información, se suponía que en este segundo semestre ya tendríamos que estar trabajando en participación ciudadana con ese diseño y lamentablemente hasta acá no hemos tenido respuesta”.

La dirigenta del comité campesino de Rio Los Palos, mencionó además que, exigen que se disminuya el tonelaje al puente y que el diseño del nuevo puente avance, llamando también a fiscalizar ya que muchas embarcaciones amarran sus lanchas en el puente. Por ello, Rosa Chávez, insistió que los entes que correspondan deben preocuparse de la condición del puente, porque “si seguimos así, lo más probable es que tengamos un accidente, cosa que nosotros no queremos y si continuamos así de no escuchar a los vecinos, después vamos a estar lamentando”.

Vialidad

Las primeras acciones desarrollas por la Dirección Provincial de Vialidad fueron, instalar en el lugar dos funcionarios para el control vehicular con un límite de 2 toneladas y se fijaron cintas de peligro, a la espera de la solución que se efectuó durante la tarde del día martes. Recién a las 17 horas, se habilitó el transito normal, luego de reparar el tensor que cedió.