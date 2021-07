Conocer in situ los protocolos de los establecimientos educacionales municipalizados de Aysén de cara a lo que será el inicio del segundo semestre académico fue el objetivo de la visita que este jueves realizaron autoridades locales en la capital comunal.

Aysén.- Hasta las escuelas Ribera Sur, Litoral Austral y Gabriela Mistral en Puerto Aysén arribaron el jefe de Gabinete del municipio, Marco Coñuecar acompañado de los concejales de la comuna, Alejandro Soto, Jorge Figueroa y Gabriel Muñoz, quienes fueron recibidos por el director (S) de Educación Municipal, Freddy Moraga y el profesional Prevencionista de Riesgos del DEM, Yerko Purán.

De esta manera, iniciaron el recorrido que buscó dar a conocer el trabajo ejecutado desde el DEM en pos de la comunidad estudiantil, y que incluye que cada uno de los recintos educacionales cuente con su propio equipo de sanitización con su respectivo equipamiento, máquina pulverizadora y certificación desde la seremi de Salud. Así como una importante relación con Acción Sanitaria, quienes han orientado en cuanto a las recomendaciones y que ha implicado mejorar la comunicación interna y la actualización de protocolos. Igualmente, con el CESFAM de Puerto Aysén, lo que ha permitido la constante toma de exámenes PCR a los funcionarios de los establecimientos educacionales y, además, con Mutual de Seguridad, quienes han realizado diversas capacitaciones al personal de educación, y con quienes prontamente se efectuarán renovaciones de señaléticas, así como charlas de psicología de trabajo para personal DEM.

Es así que esta visita en terreno se llevó a cabo por las diversas dependencias de las escuelas, y contempló ingreso, aulas de clases, baños, entre otros. Al respecto, el jefe de gabinete Marco Coñuecar manifestó que se está avanzando en cuanto a reforzar las medidas de protocolo en este recorrido que forma parte de la Comisión de Seguridad de la municipalidad y que fue solicitada por los concejales Jorge Figueroa y Gabriel Muñoz, la cual fue extensiva a todos los miembros del cuerpo colegiado. “Hay un importante avance. Si bien hay algunas cosas que pudieran faltar, ya fueron informadas al director DEM para que acelere el proceso, y así el día lunes ya tengamos a los alumnos que lo deseen en clases presenciales, y lo que no en clases online, la idea es que los papás puedan decidir qué modalidad utilizarán así que esperar que todo salga bien”, indicó el personero municipal.

Por su parte, el concejal Gabriel Muñoz relevó el estado de los establecimientos de la educación municipal, indicando que “esperar que los niños puedan venir a sus clases a aprender, a compartir con sus compañeros. En este recorrido, en general, está todo ordenado como debe ser. Salas y baños, todo impecable. No nos hemos encontrado con ninguna sorpresa así que esperar se puedan reiniciar las clases presenciales”.

El concejal Alejandro Soto, en tanto, agradeció al municipio la invitación extendida para revisar conjuntamente en los establecimientos lo relativo a la bioseguridad y el retorno a clases. “Si bien encontramos algunas observaciones que son menores, eso se verificará el fin de semana, pero los establecimientos están listos para recibir a sus alumnos con todas las medidas. Así que invitar a la comunidad a que traigan a sus niños, a que vengan tranquilos, y los niños que no estén vacunados invitarlos a que realicen su vacunación en el proceso que estamos viviendo hoy por hoy”.

Para el director (S) DEM, Freddy Moraga que los estudiantes, sus familias y los funcionarios de cada uno de los establecimientos se sientan seguros, es fundamental. “Es super importante para nosotros este retorno a clases, no voy a adelantar el detalle por lealtad da los directores con quienes nos reuniremos la próxima semana para poder asentar un poco más la diferencia que hay entre paso a paso, hoy en fase 3 y obviamente para que los chicos puedan venir en la medida de lo posible teniendo en cuenta siempre la seguridad, que es materia primordial para los directores y quien habla”, explicó agregando que “obviamente el ministerio de educación da las instrucciones de que el retorno es un tema voluntario, sin prejuicio de ello están dadas las condiciones para que volvamos de forma paulatina a clases”, finalizó Moraga Castro.