Los parlamentarios visitaron el Instituto Nacional del Tórax, junto al cardiólogo del Hospital Regional de Coyhaique, doctor Patricio Julio, para analizar la factibilidad de instalar una unidad en la región, lo que permitiría evitar un centenar de traslados de pacientes de la región a otros centros de referencia clínicos. Entre el 2014 y 2019 la región gastó más de 1.200 millones de pesos en traslado de pacientes fuera de la región.

Aysén.- Hasta el Instituto Nacional del Tórax llegaron los senadores por la región de Aysén Ximena Órdenes Neira, David Sandoval Plaza, junto el cardiólogo del Hospital Regional de Coyhaique, doctor Patricio Julio para conocer la Unidad de Hemodinamia de este centro médico, considerado de vanguardia a nivel nacional.

La idea de la visita fue conocer el recinto, pero también conocer la factibilidad y el costo que tendría todo el equipo para el principal recinto clínico de la región.

En este sentido, la senadora Ximena Órdenes destacó la gestión hecha por los profesionales del Hospital Regional de Coyhaique. “Quiero agradecer a los cardiólogos de la región de Aysén por poner en agenda un tema que es de principal relevancia”, y agregó: “lo que queremos plantear es que la región de Aysén necesita una unidad de hemodinamia para enfrentar las problemáticas cardiovasculares, y esto es posible”.

Por su parte, el senador David Sandoval destacó el compromiso del equipo médico del Instituto Nacional del Tórax para que el angiógrafo, equipo principal de la unidad, esté pronto en la región. “Este es un recinto pionero, que lleva la delantera en este tipo de tratamiento. Junto con agradecer a los doctores para conocer la tecnología y entender que este es un tema absolutamente necesario para la región”.

Asimismo, ambos parlamentarios insistieron en su compromiso, para asegurar los fondos necesarios para que la región cuente con todo el equipo necesario para evitar que las y los ayseninos tengan que salir de la región para recibir atención cardiológica.

“Aquí estamos hablando de salvar vidas, de reducir secuelas, es un tema prioritario para la región, porque no cumplimos con los protocolos para casos de esta naturaleza (…). Nuestro compromiso está y esperamos que la región también para continuar con este proceso”, sostuvo el senador Sandoval.

En tanto, la senadora Órdenes indicó: “Existe un proyecto preinversional de normalización del hospital regional, pero ese es un proyecto a largo plazo (…). Esperamos contar con un pabellón de hemodinamia en la región de Aysén, esperemos que todas las autoridades concurran para hacer viable un proyecto de esta naturaleza”.

COMPROMISO MÉDICO PARA AYSÉN

Los doctores Jorge Sandoval y Christian Dauvergne, fueron los anfitriones de la visita y, además, entregaron detalles de un informe que prepararon para el Ministerio de Salud explicando la necesidad particular de la región, ya que Aysén no cumple con estándar de población requerido, pero se recomienda dada sus problemas de conectividad hacer la inversión para contar con esta unidad.

“La idea es ver la factibilidad de llevar tecnología y salud para la región de Aysén. Pensamos que es una tremenda idea considerando los problemas de conectividad de la región y la patología cardiovascular es prevalente no solo en Chile, sino a nivel mundial”, indicó el cardiólogo Christian Dauvergne, quien agregó: “Esperamos que este proyecto se lleve a cabo, se concrete, porque irá en beneficio de toda la región y del país”.

Por su parte, el otro anfitrión, doctor Jorge Sandoval explicó: “La intención es instalar un angiógrafo (…), encontrar la enfermedad coronaria y tratarla a tiempo. Nosotros estamos disponibles para colaborar tanto a la distancia como para colaborar en los casos en que nos pidan ayuda”.

Finalmente, uno de los responsables de levantar la necesidad de instalar en Aysén una Unidad de Hemodinamia, el cardiólogo Patricio Julio recalcó: “Esta es una muy buena noticia que estemos todos aquí reunidos (…). Creo que es una muy buena forma de hacer política y sacar un tema relevante para nuestra comunidad”, puntualizó.