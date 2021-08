Como un hecho preocupante calificó el diputado Miguel Ángel Calisto y el Presidente de la Junta de Vecinos número 2 de Villa La Tapera, Marco Cadagán, la paralización de las obras de construcción de la nueva posta en la localidad, proyecto que involucraba una inversión cercana a los setecientos millones de pesos.

La Tapera.- Hace algunos días, el Servicio de Salud realizó un término anticipado de contrato, aduciendo que el contratista que se adjudicó la obra se ha visto afectado debido a la falta de stock y aumento de precios de los materiales de construcción, afectando también la cronología del proyecto.

Según el diputado Calisto, “estamos muy preocupados por la situación que está afectando a los vecinos de Villa La Tapera. Hay un proyecto para mejorar la posta de esta localidad, tomando en cuenta la lejanía y la necesidad de contar con mejor infraestructura en salud, es una iniciativa muy importante para la gente. Lamentablemente los vecinos acusan que estás obras han sido paralizadas por el Servicio de Salud Aysén”.

“Nosotros en su momento hicimos gestiones para evitar que esto ocurriera, porque cuando se paraliza una obra, después hay una serie de trámites administrativos que terminan demorando mucho más la construcción de la obra. Lamentablemente, el Servicio de Salud determinó finiquitar el contrato”, indicó.

El legislador aseguró que “vamos a estar alertas y atentos junto a los vecinos de Villa La Tapera para evitar que tengamos mayores complicaciones en el futuro, y esto se pueda solucionar rápido, de tal modo que la finalización de la obra se haga lo antes posible. Ha pasado en otras ocasiones que pasa mucho tiempo para retomar el trabajo, lo que afecta seriamente a la infraestructura construida, por lo que se tiene que hacer otro proyecto desde cero. No queremos que eso pase”.

Por su parte, Marco Cadagán, presidente de la Junta de Vecinos número 2 de Villa La Tapera, “como dirigente representante de nuestros vecinos, estoy muy preocupado por el término de contrato con la empresa que está construyendo la posta, que ya lleva cerca de un 90% de avance. No sabemos cuáles fueron los motivos que llevaron a esto, sólo sabemos que los únicos perjudicados con esto somos nosotros los vecinos”.

Finalmente, el dirigente señaló que “si se paraliza la obra, no sabemos cuándo se retomará, pero claramente no será antes de un año. Hemos sido testigos de todos los esfuerzos que ha hecho el contratista para finalizar la obra, quien hasta el día de hoy se mantiene en la localidad con su personal. Esperamos que las autoridades intervengan y no nos dejen esperando uno o dos años más por este anhelo que tenemos de contar con una infraestructura adecuada, que es tan necesaria en una localidad alejada como la nuestra”.