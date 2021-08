La Institución llamó a la comunidad a prestar atención a las problemáticas psicológicas que se puedan presentar producto del confinamiento en pandemia, con la finalidad de iniciar un tratamiento oportuno.

Coyhaique.- Diligencias efectuadas por personal de Carabineros de la Primera Comisaría Coyhaique, permitió la detención de un sujeto por el delito de amenazas, quien tras cargar una motosierra amenazó de muerte a su vecino, tras la negativa de este a concederle un cigarrillo.

El particular hecho se conoció luego que en virtud de un requerimiento de la Central de Comunicaciones (Cenco), solicitando la concurrencia del personal hasta calle Cerro Mackay en virtud de la ocurrencia del hecho ante mencionado.

El Capitán Bruno Schulbach, Comisario (S) de Coyhaique indicó que momentos antes, estando la víctima en su domicilio, salió al exterior del patio con la finalidad de poner en marcha un vehículo, instante en que un residente del sector salió a su paso, solicitando un cigarrillo.

“El vecino le contesta que no tiene cigarrillos, porque no fuma, (ante lo cual) éste concurre a su domicilio, saca una motosierra y amenaza de muerte a su vecino por no facilitarle un cigarrillo”, expresó el Oficial.

Asimismo, el sujeto ocasionó daños tras cortar una parte del cierre perimetral divisorio entre ambas propiedades.

Carabineros detuvo al sujeto por este hecho, siendo informado de sus derechos, en tanto que la motosierra fue incautada como medio probatorio.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en tanto que el aprehendido fue derivado a la audiencia de control de detención por este hecho.

“Gracias Dios estamos saliendo del tema de la pandemia, pero sí hay que ver los trastornos psicológicos que está viviendo nuestra población respecto al tiempo prolongado en nuestros domicilios –para que no nos contagiemos. El llamado siempre es a que si vemos algún tipo de signos extraños en nuestros familiares y que denote este tipo de reacciones, obviamente es tratarlos de la forma más oportuna posible”, expresó el Oficial, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de este tipo de reacciones que pueden derivar poder en riesgo la integridad de otras personas.

El Comisario (S) indicó que al llamado oportuno y la rápida intervención de Carabineros, permitió que dicha persona depusiera su actitud, evitando un hecho de gravedad.