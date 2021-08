El día viernes con el desperfecto de la barcaza Tehuelche, comenzaron los problemas para los vecinos y vecinas que se conectan con el resto de la región de Aysén mediante el transporte lacustre por el Lago General Carrera, que une a las comunas de Chile Chico e Ibáñez.

Chile Chico.- El lunes pasado, inconvenientes eléctricos paralizaron a la embarcación de reemplazo, la Pilchero. Esto derivó en que más de 70 pasajeros, entre niños, niñas, adultos mayores, mujeres con bebés, esperen sin ningún tipo de calefacción y sin respuestas claras que pasaría con su viaje.

“Me preocupa mi seguridad y la de todas las personas, además que, nosotros estamos en el refugio de Ibáñez, donde no hay calefacción, si bien está abierto. El que puede comprar lo hace, aquí la empresa ni ninguna autoridad, nadie ha venido a decir, sabes aquí tienen un pan para los niños, hay bebés, menores de edad, adultos mayores y nadie se hace responsable de nada”, relataba esta mañana, la vecina y dirigenta social de Chile Chico, Nelly Alegría.

Pasadas algunas horas, les ofrecieron a los pasajeros que lo requieran, viajar vía terrestre hacia Chile Chico, en un bus que la empresa Somarco puso a disposición.

Esta molestia también la evidenció el presidente del Comité Pro Barcaza de Chile Chico, Jorge Barría.

“Hemos estado trabajando como comité durante todo el fin de semana, estamos preocupados y porque no decir molestos por la actual situación en la que estamos nosotros como localidad. Sabiendo todos que el transbordador, es el principal nexo de conexión que tenemos nosotros con el resto de la región, porque Chile Chico prácticamente está encerrado. Tenemos pésimos caminos hacia el interior y obviamente la larga jornada para esa travesía es bastante incómodo para nuestra gente”.

Barría agregó que, “estamos bastante preocupados, indignados por decirlo menos y hemos estado en comunicación constante con el Seremi de Transportes, estamos solicitando reuniones con algunas autoridades para ver las respuestas del ¿por qué está pasando esto?. Tantas veces nosotros hemos estado insistiendo en varias reuniones, la última reunión fue el 7 de julio, donde se nos aseguró que la barcaza Tehuelche estaba en óptimas condiciones para seguir surcando nuestro lago, hasta que se haga la carena a mediados de septiembre”.

Respecto a la barcaza Pilchero, la información que posee el dirigente es que, “el Seremi de Transportes, don Fabián Rojas, nos informó que había tenido un problema eléctrico que se debía al cambio de motores que se le hizo hace poco, entonces, hay unas boletas de garantía. Por lo tanto, ellos no puede de cierta forma verificar o arreglar esos asuntos, tienen que esperar que llegue la empresa y esto demora aproximadamente una semana. Por lo tanto, la Pilchero quedo fuera de circulación también”.

“Plan de contingencia bastante débil”

El dirigente del Comité Pro Barcaza de Chile Chico, criticó también el plan de contingencia para este tipo de eventualidades, algo que han exigido hace ya bastante tiempo. “Nosotros estamos bastante preocupados por el plan de contingencia que es bastante débil en estos momentos, así es que, estamos solicitando buses para poder trasladar a la gente, nosotros no podemos quedar desconectados”.

Seremi de Transportes

Debido a que el traslado lacustre por el Lago General Carrera está subvencionado, en este caso a la empresa Somarco, son ellos quienes deben responder y aplicar un plan de contingencia ante cualquier inconveniente. Situación que debe ser informada al Seremi de Transportes, Fabián Rojas.

“Conforme a lo informado por la empresa, el día viernes en la tarde recibimos la notificación de un problema en uno de los azimutales de la barcaza la Tehuelche. Ante esa situación operó el plan de contingencia que era, ingresar la barcaza Pilchero, la que ha funcionado hasta el día de hoy. Hoy (lunes) en la mañana fuimos notificado también que, la barcaza Pilchero tendría un problema desde el punto de vista eléctrico y ante esa situación tenemos que exigir, de acuerdo a las bases del contrato, la aplicación del plan de contingencia, privilegiando obviamente, el traslado de pasajeros a través el traslado de transporte terrestre y también otra diligencia que se está haciendo a través de la Delegada Provincial, en orden a la apertura de la frontera para el tránsito de carga”.

El Seremi de Transportes, indicó además que se espera una evaluación de la barcaza Tehuelche el día lunes, para tener claridad de la incorporación de esta nave durante la semana al recorrido entre las comunas de Chile Chico e Ibáñez. Mientras que, desde el Comité Pro Barcaza, esperan avance el proyecto para una nueva embarcación, que ante el escenario actual quedó demostrado que es absolutamente necesaria.