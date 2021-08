La normativa establece que cuando los viajeros regresen al país deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado en un máximo de 5 horas y de forma directa, para iniciar una cuarentena obligatoria de 10 días.

Aysén.- Como una iniciativa centralista que desconoce la realidad de habitantes de los territorios extremos, calificó la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, el Plan Fronteras Protegidas, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Salud.

La normativa establece que cuando los viajeros regresen al país deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado en un máximo de 5 horas y de forma directa, para iniciar enseguida una cuarentena obligatoria de 10 días.

“Esta es una medida absolutamente centralista, que no piensa en cada uno de los territorios de nuestro país pero, particularmente, de las regiones extremas. Hemos tomado conocimiento de personas que son de la región y que se han visto imposibilitadas de poder regresar, debido a que han sido obligados a permanecer durante diez días en cuarentena en hoteles de tránsito, que deben cancelar ellos mismos, dado que este plan considera solo cinco horas de autorización para trasladarse desde el aeropuerto al lugar de residencia”, detalló la Gobernadora de Aysén.

La autoridad aclaró que nadie cuestiona la cuarentena, sino el acotado tiempo de traslado hacia el domicilio.

“Aquí nadie se opone a la necesidad de hacer una cuarentena, sino que, efectivamente, no por vivir en un lugar apartado, como la Región de Aysén, no puedan llevar adelante esta medida sanitaria en su casa. Medidas como esta nos siguen mostrando cómo el centralismo se apodera en la decisión política, en la toma de decisiones que afectan a las personas. No podemos ser tratados de manera diferente por vivir en un territorio aislado y el Estado debe comprenderlo”, puntualizó.

Entre las acciones que se están desarrollando para exponer la realidad regional a la autoridad sanitaria, se consideran gestiones con el Ministro de Salud, Enrique Paris, a fin de que evalúe la situación de residentes de Aysén aquejados por la medida.