Con motivo de revisar algunas situaciones que podrían revestir carácter de delito en la administración de la Educación Municipal de Aysén. El alcalde, Julio Uribe Alvarado, se trasladó durante la jornada del jueves 05 de agosto hasta la Fiscalía Local de Puerto Aysén en compañía del Asesor Jurídico, Jonathan Low y el director (s) de Educación, Freddy Moraga, para ingresar un escrito ante el Fiscal, Aquiles Cubillos y así iniciar el esclarecimiento de los hechos abordados.

Aysén.- Frente a esto, el líder comunal de Aysén, Julio Uribe, explicó lo acontecido puntualizando que “estamos haciendo una denuncia respecto a irregularidades que sucedieron en la Dirección de Educación. Tenemos varias dudas al respecto, por lo cual de esas dudas consideramos que alguna de ellas podrían constituir un delito, por lo tanto hicimos esta denuncia para que se hagan las investigaciones correspondientes y esperar de que salga todo bien para el municipio”.

Por su parte, el director subrogante de la Educación Municipal, Freddy Moraga, comentó que tras su ingreso a la administración edicilia “me he encontrado con algunas situaciones que a mi modo de entender, no entiendo. Por el minuto con todo lo que hemos hecho al día de hoy con el señor alcalde, eso ya está la Fiscalía, en otras manos para que hagan la investigación pertinente. Sólo dar la confianza en el contexto de trasnparencia por lo menos de lo que me toca dirigir y administrar en un departamento que está al servicio de la comunidad, en este caso qué mejor que de los más pequeños de la comuna”.

Cabe destacar que desde la actual administración se buscan fortalecer los procesos de revisión interna para que todos los órganos de su dependencia puedan responder de manera adecuada a los requerimientos que presentan los vecinos y vecinas de la comuna de Aysén en sus diferentes localidades.