El fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos, efectuó un llamado a la comunidad y sobre todo a los viajeros, a evitar ingresar droga a la región.

Aysén.- En un trabajo colaborativo entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones en la región, los detectives de los equipos especializados de la agrupación Microtráfico Cero (MT-0) se encuentran desarrollando investigaciones y realizando diversos procedimientos, tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén, así como también en otras localidades de la región, para detectar el tráfico de pequeñas cantidades de drogas contemplado en la Ley 20.000. Esta coordinación se efectúa de forma permanente con las diversas Fiscalías del Ministerio Público en la región de Aysén.

El Plan Microtráfico Cero (MT-0) es un modelo de investigación policial diseñado por la PDI con la finalidad de reducir los puntos de venta de droga en pequeñas cantidades a nivel barrial, desarrollando formas de trabajo permanentes con la finalidad de devolver los espacios públicos a la ciudadanía y de realizar un seguimiento a las personas que hayan sido condenadas por este delito.

A nivel nacional, existen 97 equipos MT-0 a lo largo del país conformados por oficiales policiales capacitados para investigar tráfico de drogas en pequeñas cantidades con dedicación exclusiva. A nivel regional, la PDI cuenta con dos equipos especializados, tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén.

Sobre este fenómeno que afecta a la comunidad, el jefe de la unidad especializada, subprefecto Patricio Rojas, señaló que “este fenómeno es muy dinámico, exige una alta preparación con estrategias orientadas a coordinar acciones para perseguir el delito de tráfico a nivel barrial, asimismo intervenir y priorizar aquellas zonas con mayor problema, empleando formas de trabajo permanentes y rigurosas en relación al microtráfico, aportando en desincentivar y reducir este fenómeno a nivel local, contribuyendo con ello a la disminución de la sensación de inseguridad en los barrios a nivel local”, agregando que el fin último del combate a este delito es “impedir que microtraficantes se capitalicen y lleguen a convertirse en organizaciones criminales”.

ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS

Los últimos procedimientos antinarcóticos llevados a cabo durante fines de julio y principios de agosto en la capital regional responden a órdenes de investigar emanadas por el Ministerio Público que buscan establecer la comercialización de pequeñas cantidades de droga en la ciudad de Coyhaique.

“En estas diligencias se han incautado más de 100 dosis de cannabis sativa, sustancia avaluada en más de 520 mil pesos, elementos para la comercialización y dosificación para la venta al menudeo y $548.000 pesos de dinero en efectivo producto de la venta de la droga, además, tres personas fueron detenidas por estos últimos hechos”, agregó el jefe de la Brigada Antinarcóticos Coyhaique.

Sobre estos casos más recientes, el subprefecto Rojas indicó que tienen un modo de operar similar, “se trata de la venta al menudeo de pequeñas cantidades de droga, las que son comercializadas en distintos puntos de la ciudad, previo acuerdo entre el vendedor y el consumidor”.

El detenido durante la tarde del martes 03 de agosto, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para el control de la detención y formalización por parte del Ministerio Público.

BALANCE 2021

Ahora bien, sumando estos últimos procedimientos, a la fecha se han llevado a cabo 23 procedimientos Microtráfico Cero por los equipos de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Coyhaique y la Brigada de Investigación Criminal Aysén, con detectives altamente capacitados para indagar en este fenómeno que afecta a los barrios y a las comunidades. “En estas diligencias se han detenido a un total de 30 personas y se han detectado a cuatro infractores a la Ley 20.000”, puntualizó el jefe de la BRIANCO Coyhaique.

En ese sentido, los detectives de la PDI Aysén en los 23 procedimientos realizados durante este 2021, han sacado de circulación 3.076,21 gramos de cannabis sativa, 1.108,42 gramos de clorhidrato de cocaína, 1.43 gramos de hongos alucinógenos, 6 estampillas de LSD, 11 plantas de cannabis y 2 pastillas de 2CE. Además, durante las diligencias se han incautado $4.449.970 pesos de dinero en efectivo y elementos para la dosificación y comercialización de las sustancias ilícitas.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Rojas, “nuestro trabajo de análisis criminal e inteligencia operativa ha permitido sacar de circulación más de 13.600 dosis de droga, sustancias avaluadas en casi 74 millones de pesos en un trabajo coordinado con el Ministerio Público para combatir este delito que incide directamente en el desarrollo de los barrios”.

Gracias al trabajo realizado durante este 2021, las incautaciones de droga por parte de los equipos Microtráfico Cero de la Región Policial de Aysén han aumentado significativamente en comparación al mismo período del año anterior, evidenciando un acucioso trabajo de análisis criminal e inteligencia operativa que se ha ido adaptando a la evolución de los delitos y la sociedad para la obtención de estos resultados, “hemos logrado reducir 16 puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades”, finalizó el jefe de la unidad especializada.

PREVENCIÓN Y DENUNCIA

Desde la PDI y la Fiscalía realizaron un llamado a denunciar el microtráfico de drogas. Al respecto, el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos, efectuó un llamado a la población a evitar involucrarse en situaciones complejas.

”Quisiera hacer presente una características que es muy reiterada en la región: a través de los puertos de Chacabuco o en la llegada a Puerto Cisnes de la barcazas, muchas personas que vienen a prestar servicios temporales, períodos prolongados o jóvenes que terminan sus estudios y vuelven a la región ya sea en periodos estivales o fines de semana largos, ingresan con importantes cantidades de cannabis sativa”.

En este sentido, el fiscal Cubillos recordó a “las personas que la ley no permite el porte o tenencia de cantidades importantes de cannabis sativa; no deja de ser delito, no deja de ser un delito de microtráfico pues la ley establece que las cantidades que se pueden tener para el consumo, son para un consumo personal, próximo y exclusivo en el tiempo”.

La autoridad también detalló que “las cantidades son mínimas, por lo tanto aquellos que traen grandes volúmenes para mantener su consumo sustentado por varios meses, están cometiendo un delito. Es una conducta peligrosa pues los va a exponer al delito de microtráfico y arriesgan penas que van desde los 18 meses hasta los 3 años de presidio además de una multa de 10 a 40 UTM (es decir desde 500 mil a 2 millones de pesos) y verse expuesto a toda la persecución penal”.

Las denuncias por estos hechos pueden realizarse en los complejos policiales de la PDI, las Fiscalías Locales de la región y a través del sistema Denuncia Seguro, llamando al 6004000101.