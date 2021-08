En una reunión liderada por el Director del Servicio de Salud de Aysén, Gabriel Burgos y su equipo directivo, en la que participaron representantes de diversos sectores políticos y sociales, se dio a conocer la actual situación oncológica de la región. Esto, a raíz del petitorio de la Agrupación Oncológica de Puerto Aysén “Caricias para el Alma de Aysén” que exige que se cumpla el compromiso presidencial realizado por el presidente Piñera en 2018 en el contexto del “Plan Nacional del Cáncer” de crear once Centros Oncológicos para el país, correspondiendo uno de ellos a la región de Aysén.

Aysén.- En la oportunidad, desde el sector salud se informó que Minsal priorizó el mejoramiento de la Unidad Oncológica del Hospital Regional de Coyhaique en el Proyecto de Normalización de este recinto asistencial, iniciativa a largo plazo y que recién se encuentra en la fase de Estudio Preinversional (idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad).

Así lo destacó, el Director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos. “Como lo revisamos en la reunión, el Centro Oncológico está contemplado dentro del proyecto de Normalización del Hospital Regional. Es un proyecto que va a estar bastante tiempo más, en diez años o más y la idea es poder avanzar en algunas cosas concretas. Por una parte, mejorar algunos temas de operatividad del funcionamiento de la unidad oncología y también ver algunos espacios también de infraestructura, que podamos mejorar. Eso es como bien a corto plazo y a mediano plazo también se puede ver alguna otra iniciativa, tanto a nivel regional como también a nivel de Minsal, para ver alguna otra solución que sea más a mediano plazo”.

Por su parte, las parlamentarias de la región presentes en la reunión insisten en la línea del Centro Oncológico para Aysén. Así lo destacó la Diputada Aracely Leuquén. “La primera causa de muerte en la región de Aysén es el cáncer. Los patagones, no pueden seguir esperando. Nosotros necesitamos que se cumpla el compromiso presidencial de un centro oncológico para Aysén y debemos desde ya comenzar a poner todos los esfuerzos posibles, desde todas las autoridades, desde los distintos sectores políticos, para sacar adelante la proyección futura de ese centro oncológico que se comprometió y el que se tiene que cumplir. Tenemos la voluntad de distintas autoridades regionales, de los parlamentarios del Gobierno, de los consejeros regionales, de los alcaldes, de los nuevos concejales, en fin. Y el tremendo trabajo y la ardua labor de la agrupación oncológica Caricias para el Alma, que muy transversalmente, de manera seria y responsable, ha liderado este tremendo proceso”.

En la misma línea, la Senadora Ximena Ordenes manifestó que “hoy se requiere con urgencia un centro oncológico, no podemos seguir derivando pacientes fuera de la región porque eso impacta negativamente en su proceso de recuperación. Tenemos que tener capacidad de dar tratamiento en la propia región y no podemos condicionar este proyecto a la normalización del Hospital Regional, que es un proyecto que tiene un horizonte de diez años. Nuestro esfuerzo y nuestro compromiso en conjunto con la agrupación oncológica Caricias del Alma va a estar en dar prioridad a este proyecto, sacarlo adelante en el más mínimo plazo posible”.

Finalmente, la secretaria de la Agrupación Oncológica, Pamela Navarrete, indicó que “actualmente contamos con una unidad oncológica en el hospital de Coyhaique que nace en el año 2013 y no alcanza a cubrir todas las necesidades que se presentan en la región, ya que cuenta con un pequeño pero tremendo equipo conformado por una oncóloga, un hematólogo, un médico paliativista, entre otros, por eso nosotros no estamos en contra que esta unidad sea reforzada y mejorada, pero en paralelo pedimos que se cumpla el compromiso de crear un centro para Aysén con una infraestructura acorde, con más especialistas y más cobertura en sus prestaciones y que nuestras vecinas y vecinos sean tratadas acá, en nuestra región, eso es urgente. Agradecemos a todas las autoridades y dirigentes su apoyo y seguiremos luchando juntos por sacar adelante este compromiso que es de justicia social para todos los habitantes de Aysén”.