Desde el mes abril de este año y a la fecha, Puyuhuapi no tiene abastecimiento de bencina, producto de inconvenientes en el añoso y único servicentro de la localidad. Existiría un proyecto que renovaría y reubicaría el recinto de expendio de combustible, pero la pandemia ha retrasado su concreción, informó la Concejala de la comuna de Cisnes y residente en Puyuhuapi, Almendra Silva.

Aysén.- “Puyuhuapi está pasando por una situación muy complicada producto del desabastecimiento de bencina. Nuestro servicentro Copec es una infraestructura muy antigua, data de principios de los 80 y durante bastante tiempo se ha estado buscando la alternativa de un nuevo servicentro. Lamentablemente por temas del plan regulador, no se puede tener un servicentro dentro del pueblo y hace ya unos años se buscó una alternativa para adquirir el terreno de un particular acá en Puyuhuapi y así cambiar el servicentro Copec a la salida de la localidad. Se concretó y hace ya un año se debía comenzar la construcción de este proyecto que estaba en carpeta de este punto Copec, lamentablemente por la pandemia esto quedo a la espera y se pospuso”.

La Concejala de la comuna de Cisnes, agrega que, “esto generó un problema, porque el actual servicentro esta con problemas en los estanques y en las líneas que llevan el combustible hasta los distribuidores, producto de los años, de la antigüedad de la infraestructura. Ya desde hace unos meses, se detuvo la venta del combustible para evitar una situación de mayor riesgo, contaminación a las napas subterráneas o vertimiento de combustibles al mar, lo que genera un tremendo problema”.

Almendra Silva, se contactó con ejecutivos de Copec, para saber qué ocurrirá con la venta de bencina en Puyuhuapi, pero aún no existe una fecha para aquello. Es por eso que la Concejala pide a las autoridades pertinentes, intervenir y buscar solución a los pobladores del sector.

“En mi rol de Concejala me puse en contacto con el jefe zonal de Copec, para consultar sobre esta situación, él me sostuvo que el proyecto sigue en camino, que Puyuhuapi va a tener su punto Copec, pero lamentablemente por esta situación no va a salir durante este año. Así es que, hago un llamado en este caso a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, también la Seremi de Energía y al Municipio, a que se pueda generar una solución alternativa como un estanque provisional, que son los que se utilizan cuando ocurren catástrofes y se instalan para abastecer a los equipos de emergencia. Algo similar es lo que necesitaríamos aquí en Puyuhuapi”.

Se aproxima una nueva temporada turística, la que al parecer traerá positivos resultados para los emprendedores y emprendedoras del rubro, pero con este tipo de situaciones se complica un poco la estadía del visitante.

“Estamos ad portas de una temporada donde vamos a tener mucho turista, el combustible esta carísimo, todos los días sube. Mas encima a eso tenemos que sumarle que tenemos que trasladarnos hasta La Junta a comprar combustible, que se vende racionado, no nos permiten todo el combustible que quisiéramos, trasladar el combustible es un riesgo. Esto es una situación crítica y en este momento se necesita urgente una solución”, puntualizó la Concejala.