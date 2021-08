Los parlamentarios de la región continuaron con la serie de reuniones que han sostenido en las últimas semanas para concretar, en el corto plazo, la Unidad de Hemodinamia para la región de Aysén. Además, se analizó la urgencia de acelerar la construcción del Centro Oncológico.

Santiago.- Hasta el Ministerio de Salud llegaron los senadores Ximena Órdenes Neira y David Sandoval, para reunirse con el titular de la cartera, Enrique Paris, con el fin de ver la factibilidad y recursos para la adquisición de un angiógrafo para el Hospital Regional de Coyhaique, el cual podría permitir atender en la región a más del 80% de los pacientes que presenten cuadros cardiovasculares.

Tras la cita, los parlamentarios se mostraron satisfechos por la “buena disposición” que mostró el titular de Salud frente a la necesidad de la Unidad de Hemodinamia en la región.

“Sostuvimos una positiva reunión con el ministro Paris, a quien le planteamos la necesidad de instalar una Unidad de Hemodinamia en la región de Aysén. Lo que hemos pedido concretamente es que el sector de salud de comprometa a presentar un proyecto que esté en condiciones de ser financiado”, indicó la senadora Ximena Órdenes, quien agregó: “Estoy segura que la voluntad del financiamiento saldrá de la región de Aysén, desde el propio ministerio, pero la región requiere con urgencia esta unidad”.

Por su parte, el senador David Sandoval subrayó la urgencia de contar con este equipamiento para la región. “Nos alegramos estar con una disposición bastante amplia de parte del ministro para tomar el tema, para llevar, ojalá en un tiempo razonable de tiempo, la posibilidad de contar con un angiógrafo que permitiría dotar a la región del equipamiento, contamos con los profesionales y creo que sería un gran paso y nos alegramos de la recepción que ha tenido el ministro de Salud”.

En este sentido, el parlamentario recalcó que estas gestiones están “en sintonía con los cardiólogos de la región, ellos plantearon la necesidad de tener esta Unidad de Hemodinamia, una instalación que tratará a las y los pacientes de una de las causas de muerte más frecuentes en la región de Aysén. Por lo tanto, contar con una implementación adecuada, como este equipamiento, sería un gran paso para la región”, señaló.

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, detalló la importancia de adquirir el equipamiento para la región, pero además, adelantó que también revisarán el retraso en la construcción del Centro Oncológico para la región. “Hemos conversado dos temas muy importantes para la región. El primero ver la posibilidad de instalar un angiógrafo para revisar los temas de emergencia cardiovasculares, pero también para las emergencias neurovascular. El otro tema es acelerar la instalación, fuera del hospital, del Centro Oncológico, por lo tanto me he quedado con dos tareas importantes que me entusiasman mucho”, aseguró.