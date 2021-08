A través de llamados telefónicos que supuestamente buscan agendar horas para suministrar la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 que esta impulsando el Ministerio de Salud. A nivel regional, la seremi Alejandra Valdebenito Torres, fue enfática en manifestar que desde la cartera de salud pública no se están realizando este tipo de acciones, por lo que solicitó tener precaución a la comunidad sobre este hecho, para no entregar información personal a quienes buscan generar algún tipo de fraude a través de esta modalidad.

Coyhaique.- “En la última semana, hemos recibido consultas acerca de supuestos llamados del Ministerio de Salud para agendar la dosis de refuerzo contra el COVID-19. La verdad es que esto es absolutamente falso, este Ministerio nunca los llamará para solicitar información personal o entregar supuestos códigos de atención, por lo que todo indicaría que se trata de personas inescrupulosas que buscan generar algún tipo de fraude hacia las personas, por lo que el llamado a la comunidad es a no entregar nunca información personal a quienes se estarían haciendo pasar por funcionarios de salud,” puntualizó la Seremi de Salud Aysén.

Finalmente, para quienes hayan recibido mensajes o llamadas telefónicas relacionadas con una supuesta agenda para la entrega de la tercera dosis, es que no entreguen información personal y realicen las denuncias respectivas a los organismos correspondientes.