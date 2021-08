Como una verdadera maldad calificaron dirigentas vecinales y sociales del sector Pedro Aguirre Cerda, el ingreso, robo y sustracción de especies en la sede comunitaria del lugar, afectando principalmente a la organización de “almuerzos solidarios”, quienes los lunes, miércoles y viernes entregan una colación a más de 50 vecinos y vecinas en situación vulnerable.

Puerto Aysén.- “Encontrándonos que la puerta de la cocina, una puerta donde ellos tenían una bodeguita también se la abrieron, le habrían sacado a ellos cosas, porque nosotros tenemos que decir que como junta de vecinos, no nos abrieron el segundo piso en el cual mantenemos nuestra cosas. Pero esta todo allí, así es que, al parecer nosotros no sufrimos perdida alguna, pero Carabineros va a realizar las pericias para saber cómo entraron, pero habrían sido jóvenes, porque estuvieron comiendo yogurt en el baño. Así es que, hacer un llamado a la comunidad, a los jóvenes, porque esto preocupa, ya que son los alimentos que están preparando para las personas que lo necesitan”, señaló Rosa Chávez, presidenta de la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda.

Por su parte, la presidenta de la agrupación de “almuerzos solidarios”, Ximena Ruiz, manifestó que, “ingresamos por las puertas principales y ahí nos dimos cuenta que las puertas interiores estaban todas abiertas. Lamentablemente no es grato tener que hacer este tipo de denuncias por los medios de comunicación, pero este es un daño que se hace a nuestros mismos vecinos, se llevaron todo lo que había en la misma cocina, cual es la idea de llevarse un pollo descongelado o los huevos que están tirados en la calle, entonces, eso da cuenta de la maldad que pueden tener algunas personas al hacer este daño”.

Esta situación derivó en que más de 50 personas vulnerables no puedan recibir, la que es quizás, la única ración de alimentos que consumen en el día.

“Este daño se les hace a nuestros vecinos que día a día esperan su almuerzo, hoy (miércoles), lamentablemente no podemos cocinar. Un daño para nuestra organización social también, nosotros nos autofinanciamos solos, tenemos que estar haciendo rifas para tener estos alimentos, tenemos que estar haciendo muchas campañas solidarias para poder tener los alimentos y que esto se vea afectado así, para botarlo en la calle, no nos parece de personas normales. Pero el viernes ya vamos a volver a cocinar”.

Ximena Ruiz, aprovechó la instancia de hacer un llamado a la institución de Carabineros para aumentar la vigilancia y prevención por el sector. “Hacer un llamado, sobre todo a Carabineros que haga sus rondas como corresponde, que tomen en cuenta cuando se hacen los llamados, porque hay poca vigilancia y las personas que nos tienen que cuidar no nos están cuidando. Así es que, una pena, estamos bastante angustiados, pero si sabemos que nos vamos a volver a levantar nuevamente”.

Fueron más de 150 mil pesos en alimentos, un cilindro de gas y un parlamente, este último era parte de un beneficio que estaban preparando, precisamente para adquirir más productos y continuar con los “almuerzos solidarios”.