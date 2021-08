Dentro de las actividades desarrolladas por la Autoridad Sanitaria, se encuentra además la certificación de Cuadrillas Sanitarias en Tu Barrio y la presentación de la nueva leche fortificada para lactantes.

Coyhaique.- Tras cumplir con una nutrida agenda de actividades en la región, la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza Narbona, dio el punto de partida para el testeo nasal a escolares de establecimientos educacionales de la comuna de Coyhaique; iniciativa que comenzó en la comunidad estudiantil de la escuela Baquedano, y cuya principal particularidad, es la de no ser invasiva y permite obtener los resultados en un plazo máximo de 30 minutos.

Iniciativa que fue destacada por la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien destacó la importancia de esta medida en beneficio de los propios estudiantes. “Sabemos que los niños, han sido uno de los grupos más afectados en esta pandemia, y muchos de ellos llevan más de un año sin poder asistir a clases, y la vuelta a las clases presenciales son muy importantes para el desarrollo integral de los niños, es por eso que junto al Ministerio de Educación hemos implementado una serie de medidas para que este retorno a la educación presencial sea segura. Desde el año pasado, hemos implementado la vigilancia epidemiológica de toda la comunidad escolar, como la búsqueda activa y medidas de autocuidado, pero hoy debemos dar un paso más, es por eso que desde el mes de junio hemos implementado en el país la búsqueda de casos por antígeno, se trata de un test nasal de antígeno donde podemos tener los resultados en 30 minutos, es sencillo y no es invasivo como el test nasofaríngeo, y los niños lo toleran de manera muy positiva, donde esperamos ir implementando esta modalidad en todo el país”.

La toma de estos exámenes, que se iniciaron durante este martes en la escuela Baquedano de Coyhaique, continuaron durante la jornada de este miércoles con el análisis de 175 muestras las cuales resultaron todas negativas a COVID-19.

Por su parte, el Epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña, entregó más antecedentes respecto al inicio de esta estrategia de búsqueda activa en establecimientos educacionales. “Esta es una estrategia de búsqueda del virus en población asintomática y en niños escolares de todos los niveles, con el fin de poder identificar la presencia del virus en este 30 a 35% de la comunidad. Es una estrategia que va a continuar con dos establecimientos educacionales más con un número de matrícula muy significativa, como lo es el liceo San Felipe Benicio y la Escuela Alborada. Esto nos ofrece la oportunidad de detectar rápidamente los casos positivos. La muestra es un hisopado nasal, donde se ingresa un cotonito alrededor de 01 cm, y se toma la muestra desde las paredes de la nariz”.

Durante la toma de estos exámenes, Jessica Arias, apoderada de la escuela Baquedano, manifestó que pese a tener dudas respecto a estos exámenes, la toma de muestras es rápida e indolora para los niños. “Es buena porque uno también sale de la duda, porque uno también sale y tiene contacto con otras personas. Yo al comienzo tenía mis dudas, pero no es dañino, a mis hijos no les pasó nada, y no se demoraron nada en tomarle la muestra.”

De esta forma, en el transcurso de la próxima semana se contempla aplicar el test nasal a los alumnos del liceo San Felipe Benicio, y la subsiguiente, a la comunidad estudiantil del Colegio Alborada. Cabe señalar que la toma de estos exámenes es de carácter voluntario, por lo que se estima alcanzar a cerca de 3 mil alumnos en este proceso.

Cuadrillas Sanitarias en Tu Barrio

Una de las primeras actividades efectuadas por la Subsecretaria Paula Daza en la región, fue la certificación de 13 dirigentes sociales que recibieron una capacitación para trabajar el autocuidado en sus respectivas juntas de vecinos. La ceremonia se llevó a cabo en la sede vecinal de la Población Clotario Blest 1 y 2.

A la fecha se han capacitado, desde el nivel central, 20 dirigentes sociales de la Región de Aysén, de las comunas de Coyhaique, Chile Chico y Cisnes.

Presentación nueva leche fortificada PURITA

Con el propósito de contribuir a detener la velocidad de crecimiento de la prevalencia de obesidad en niños y niñas menores de 6 años al año 2030, es uno de los principales desafíos sanitarios del país, es que la Autoridad Sanitaria se trasladó hasta el CESFAM Alejandro Gutiérrez donde presentó la nueva leche fortificada para menores; suplemento alimenticio que no reemplaza la importancia de la lactancia materna, sino que busca ser un apoyo en el crecimiento de los menores.

Este producto alimenticio, denominada simplemente Fórmula de inicio para Lactantes, tiene la ventaja de ser el producto alimenticio más adecuado para satisfacer los requerimientos nutricionales de los lactantes.

Dosis de Refuerzo

Actualmente, la región de Aysén es una de las zonas del país que lidera el proceso de vacunación contra el COVID-19. A la fecha, llevamos un 99,11% (Primera dosis y dosis única) de cobertura de vacunación con 79.440 dosis administradas y 96,41% (segunda dosis) de cobertura con 77.275 dosis a nivel regional de la campaña #YoMeVacuno, con una población objetivo de 80.150 personas.

En este contexto, y como una forma de seguir reforzando la importancia de este proceso, la Subsecretaria Daza visitó el punto de vacunación del Gimnasio Regional, donde hizo incapie en la necesidad que Aysén continúa avanzando hacia una cobertura total de la población objetivo, especialmente para lograr un esquema completo con la dosis de refuerzo, cifra que alcanza al día de hoy un total de 2 mil 277 dosis suministradas.