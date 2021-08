La adjudicación del proyecto Fibra Óptica en Complejos Fronterizos incluyó dos trazados de fibra óptica no exigibles en bases de concurso que conectarán a las localidades de La Junta y Raúl Marín Balmaceda en Aysén.

Aysén.- Mediante una video llamada del subsecretario de Telecomunicaciones Francisco Moreno, seremiTT Fabián Rojas, alcalde Francisco Roncagliolo y concejal Cristian Jaramillo; se anunció oficialmente una noticia muy esperada: la próxima conexión de Fibra Óptica hacia Raúl Marín Balmaceda.

En la instancia se informó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) adjudicó la Zona Sur del proyecto Fibra Óptica en Complejos Fronterizos (FOCF) a la empresa Telefónica del Sur, beneficiando con conectividad a 10 localidades de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Dentro de esta propuesta se logró incorporar dos puntos de interconexión y dos trazados de fibra óptica no exigibles en bases de concurso, con lo que se podrá entregar esta infraestructura de telecomunicaciones a las localidades de La Junta y Raúl Marín Balmaceda.

Moreno además se refirió a las medidas que se han desarrollado a nivel nacional y que tendrán su correlato en la comuna de Cisnes. Por ejemplo, el plan “Conectividad para la educación 2030”, que en la región entregará internet gratuito a 81 escuelas y colegios, beneficiará a los establecimientos cisnenses: Madre de la Divina Providencia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, Amanda Labarca, Eusebio Ibar, Guido Gómez Muñoz, Escuela Hamburgo y Liceo Arturo Prat Chacón.

Además, por las contraprestaciones de la licitación 5G, en Aysén se implementará Internet de alta velocidad en 11 localidades rurales y extremas. Entre ellas, figura el sector de Las Chacras, también de la comuna de Cisnes.

“Tenemos una geografía difícil pero esa no es razón para quedarnos de brazos cruzados. Como Subtel estamos preocupados y ocupados de cómo mejoramos las conexiones en el país. Después de 16 meses de pandemia sabemos lo importante que es contar con conectividad que no sólo permita una comunicación básica. Sino que también permita realizar nuestras labores cotidianas, pensando también en las micro, pequeñas y medianas empresas. Pensando en los estudiantes de Aysén que requieran la conectividad para continuar sus estudios”, reflexionó la autoridad de Telecomunicaciones.

A nivel regional, el seremi de la cartera expuso la compleja situación que viven hasta hoy los vecinos de Raúl Marín Balmaceda en términos de su acceso a las telecomunicaciones y el impacto que este proyecto tendrá en sus vidas: “Va a permitir mejorar la calidad de vida de cientos de vecinos que durante años han sufrido por las deficiencias de conectividad en esa zona. Hoy es un día de alegría para los vecinos que han luchado para que la modernidad, que los separa 75 km de La Junta, les llegue también a ellos. La pandemia nos ha puesto esta exigencia y por eso como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estamos dando una respuesta para que nuestros vecinos estén más conectados.”

En su rol de cabecera comunal, el edil de Cisnes reconoció el trabajo desarrollado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y en particular, el que se haya acogido el requerimiento de conectividad para las zonas extremas de Aysén. “El trabajo colaborativo, el no sólo predicar lo que se quiere hacer, sino que hacer los esfuerzos y el trabajo necesario para que las cosas se vayan cumpliendo, creo que ha sido fundamental en este tiempo. Una necesidad anhelada por los vecinos, mejorar la conectividad telefónica, el traspaso de datos y varias cosas que nivelen la cancha en el sentido comunicacional y que permita que zonas aisladas como las nuestras puedan acceder a esto que ya no es un beneficio, sino parte de las necesidades básicas de las familias”, concluyó el alcalde.

Resto del proyecto

El proyecto Fibra Óptica en Complejos Fronterizos (FOCF) desplegará una red de fibra óptica en distintas zonas del país, con la finalidad que las empresas de telecomunicaciones puedan acceder a estas redes y llevar su oferta a las distintas localidades y complejos por donde pasarán los distintos trazados, mejorando su conectividad.

El concurso público para adjudicar este proyecto contempla 3 zonas geográficas; Norte, Centro y Sur. Para la ejecución de esta última zona se invertirán más de $3.900 millones de pesos que subsidiará el Estado a la empresa adjudicataria.