Antes de que se iniciara el proyecto de hermoseamiento y enrocado de calle Condell de Puerto Aysén, muchos vecinos y los dirigentes del sector Pedro Aguirre Cerda hacían ver la importancia de suplir una necesidad que por décadas tienen los vecinos del lugar que es, contar con alcantarillado.

Aysén.- Finalmente la decisión de las autoridades fue partir por el hermoseamiento, algo que advirtieron los dirigentes vecinales podría traer problemas asentamiento si no se hace como corresponde, considerando que después debía suplirse si o si la necesidad sanitaria de quienes viven en calle Condell.

Al parecer la voz de quienes están todo el día en terreno, recogiendo las inquietudes de sus vecinos no fue escuchada, pero hay que decirlo, tenían razón. Una de las voces críticas al proyecto y principalmente preocupada que esto quede bien, no sea nuevamente un proyecto fallido y sea la comunidad quien pierda, era la presidenta de la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda, Rosa Chávez.

“Al parecer las napas subterráneas día a día están cediendo y cada día hay más desnivel en este trabajo que esta por recepcionarse, nosotros creemos que hay algo ahí que no está bien hecho y que lamentablemente estamos frente a una situación que preocupa a los vecinos, ya que, el temor es que esto ceda demasiado y haya desnivel en los terrenos. Entonces, nos decían los vecinos, hasta cuando nosotros tenemos que esperar, porque se hacen proyectos que no cumplen con nuestras expectativas”.

La dirigenta vecinal, criticó la liviandad con que se abordan estos proyectos, ya que son recursos públicos, de todos los chilenos.

“Son recursos de todos, se entregaron desde el Gobierno Regional estos recursos, ¿quién los fiscaliza?. Hoy las nuevas autoridades les decíamos que tienen que hacer un trabajo como corresponde. Los vecinos nos dicen porque al sector Pedro Aguirre Cerda tienen que ir a tirar la plata y nunca nos dan un trabajo digno, es algo que nosotros como directiva también decimos. Ahora, creemos que la empresa que se adjudicó este trabajo no lo hizo bien, nos dijeron que habían hecho un estudio de suelo, pero, ¿Cómo no pudieron prever que esto iba a ocurrir? Y con una preocupación tremenda decimos que, se sigue botando la plata”.

Según comentó Rosa Chávez, tras una reunión con el Alcalde de Aysén, les informaron que en esas condiciones el proyecto no tendría recepción final, porque hay que recordar que el mandante en esta obra es el Municipio de Aysén con recursos del Gobierno Regional.