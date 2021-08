Para conversar con los vecinos y apreciar en terreno el trabajo que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas está realizando en la Ribera del río Aysén, esta semana el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Néstor Mera Muñoz viajó hasta el sector La Balsa, en Puerto Aysén, oportunidad en la que conoció la experiencia de la vecina del sector Albertina Ordoñez Chacano (56 años) quien vive desde los 7 años a orilla del río Aysén, oportunidad en la que se le consultó acerca de su experiencia de vivir al alero de este importante río que cruza y divide la ciudad de Puerto Aysén.

Aysén.- “Me acuerdo hace años atrás se salió el río. Yo era chica y cruzamos en bote por la calle de los Marinos para adentro, pero ahora sí está bueno. Antes, cuando el río no estaba con estas defensas que tiene ahora subía a un nivel, y yo bajaba al río a medir y con las vecinas amanecíamos caminando porque nos daba miedo…pero ahora no puedo decir eso, porque el río no ha crecido porque tapa todo este muelle. Desde los 7 años que vivo acá en La Balsa, yo ya tengo 56 años ahora, tanto pelearlo salió, así que estamos agradecidos de que hayan hecho la defensa del río. Darle las gracias a todas las personas que estuvieron trabajando y que están trabajando gracias y por parte de la Junta de Vecinos igual”.

La experiencia de la señora Albertina es una de las tantas muestras de lo que viven diariamente los vecinos del sector, por esta razón es que el SEREMI de Obras Públicas junto al Director Regional de Obras Hidráulicas y el Consejero Regional por la comuna de Aysén Sergio González, inspeccionaron el desarrollo de estas obras, oportunidad en la que le comentaron a los vecinos que “esta es la primera etapa de tres que comprenden las defensas fluviales con enrocado en el sector La Balsa. Hoy son 140 metros de enrocado que estamos terminando de construir con un avance de 90%. Los vecinos nos planteaban que estaban muy contentos con estos trabajos, porque era una permanente preocupación para ellos cuando crecía el río Aysén y hoy se ve enormemente mitigado por este trabajo. Estamos muy contentos, porque estas obras son un importante esfuerzo que hemos hecho como gobierno, la inversión realizada hoy es parte del Plan de Recuperación Económica que nuestro gobierno impulsa en la región y que concentra una importante cantidad de empleos, así que esperamos que la sumatoria de todo esto, permita reactivar fuertemente la economía en Puerto Aysén”, destacó el SEREMI del MOP.

Por su parte, el Director Regional de Obras Hidráulicas Cristian Aguilar Cayún indicó que “este es un proyecto muy anhelado por los vecinos del sector La Balsa, quienes nos manifestaron su preocupación por que no podían dormir tranquilos cuando crecía el río Aysén y necesitaban la construcción de estas defensas fluviales, así que estamos muy contentos de estar ejecutando esta gran obra en la ciudad de Puerto Aysén, la que cuenta con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, una extensión de 140 metros de enrocado, $277 millones de inversión y viene a complementar todas las defensas fluviales con enrocados que vamos a continuar construyendo en el río Aysén y en el sector Camino Viejo. En este momento estamos licitando la etapa II de defensas fluviales en el sector La Balsa y a fines de este año vamos a licitar una tercera etapa, por lo tanto, en total deberíamos abarcar 465 metros de defensas fluviales a lo largo de todo el sector La Balsa, con una inversión conjunta de aproximadamente $1.100 millones”.

A estas obras se suma “la construcción de defensas fluviales con enrocado etapa I en el sector camino viejo a Puerto Aysén en una extensión de 200 metros, las que cuentan con una inversión de $428 millones, un 42% de avance y que tienen por objeto proteger a la población e infraestructura pública adyacente ubicada en la ribera norte del río de la erosión y de eventuales aumentos en el caudal del río Aysén”, concluyó el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP.