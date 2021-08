Miles de millones de pesos fueron los que se invirtieron en el hermoseamiento y enrocado de la Costanera Condell de Puerto Aysén, proyecto formulado, postulado y ejecutado por la Municipalidad de Aysén con recursos del Gobierno Regional. Es por ello que, se consultó a la Gobernadora Andrea Macías, su opinión sobre esta iniciativa, cuando ya está prácticamente finalizada y presenta problemas de asentamiento, cerámicas que se destruyen, desnivelación y grietas.

Aysén.- “Yo en mi rol de Consejera con el Alcalde anterior, en una oportunidad en que se fue a solicitar recursos para otro proyecto, le hice presente al Alcalde y a los Consejeros de la provincia que se pueda fiscalizar. Yo estuve en el lugar, hace mucho tiempo atrás, tome videos, fotografías, estuve también con las dirigentas de la población Pedro Aguirre Cerda, con otras personas y efectivamente eso no podía ser recepcionado de la manera en que estaba. Cuando uno mira el proyecto original, siempre se habló que iba a ser un rio navegable, que esto iba a permitir el desplazamiento de las embarcaciones, sin embargo, uno ve y la empresa dejó sendas piedras que nunca han sido retiradas, que hoy impiden el tránsito de las embarcaciones”.

Respecto a la fiscalización de mega obras como lo fue Costanera Condell y la inversión que esto considera, la Gobernadora Regional, aclaró que.

“Nosotros (como Gobierno Regional) en este proyecto somos unidad financiera, la unidad técnica es a la que le cabe la responsabilidad en la fiscalización y en mi rol de Consejera es lo que hice en su oportunidad, que lo expuse y eso está en una grabación publica, está en la página del Gobierno Regional, está en la redes. La respuesta que dio el Municipio es que, ellos iban a tomar esa información, que iban a fiscalizar, porque es a ellos a quien les corresponde, el Municipio es unidad técnica en ese proyecto y que efectivamente no iban a hacer la recepción final mientras esas situaciones no sean subsanadas”.

“Se partió al revés”

Por décadas los vecinos y vecinas de Costanera Condell han esperado y solicitado a las autoridades que se concrete el alcantarillado para el sector y así mejorar su calidad de vida. Pero a pesar de la necesidad de la gente y la insistencia de los dirigentes, las autoridades decidieron partir por el hermoseamiento y dejando para el final la necesidad del alcantarillado. Lo que a juicio de Andrea Macías, fue partir al revés.

“Se partió al revés y eso tiene mucho que ver con los procesos de participación ciudadana en la inversión pública, que es lo que nosotros también en nuestro programa de Gobierno hemos comprometido, altos niveles de participación, porque cuando se llega al Gobierno Regional finalmente quien llega a pedir los recursos son los Municipios. Entonces, ¿Qué necesitamos?, que los Alcaldes garanticen que las iniciativas que ellos están solicitando tengan un componente de participación ciudadana”.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, remarcó que, “si se partió al revés, porque efectivamente nosotros debemos apuntar, primero, a tener servicios básicos resueltos en la ciudadanía y después ponemos las cosas lindas”, sentenció la autoridad.