Gracias a un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Coyhaique, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, durante la jornada del miércoles 25 de agosto, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén detuvieron en la ciudad de Coyhaique a una imputada, mayor de edad y sin antecedentes policiales, por el delito flagrante de maltrato animal por omisión, contemplado en el artículo 291 ter del Código Penal, hecho perpetrado en contra de una ejemplar canina de raza Akita Americano de 10 años.

Coyhaique.- Sobre los hechos, el subprefecto Claudio Reyes, jefe de la BIDEMA Aysén, señaló que “un equipo investigativo de esta brigada especializada concurrió hasta la ciudad de Coyhaique con la finalidad de poder desarrollar algunas diligencias en virtud a una orden de investigar emanada por el Ministerio Público por el delito de maltrato animal, en la cual se tenía como antecedente que existía un can de 10 años con un tumor expuesto en su zona ventral”.

Con esta información, y en un trabajo coordinado con el Programa de Tenencia Responsable de la Municipalidad de Coyhaique, “se pudieron obtener mayores antecedentes y corroborar que efectivamente una persona de sexo femenino, mayor de edad, quien estaba al cuidado de este can, durante un año no había realizado ninguna atención veterinaria ni médica referente al tumor que mantiene este can”, agregó el subprefecto Reyes.

Al respecto, desde la Municipalidad de Coyhaique Alejandra Ganga Guerrero, médico veterinaria del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, indicó con respecto al caso que “se trata de una denuncia que llegó a la Municipalidad a través de la Oficina de Fiscalización y se coordinó con el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas para realizar la fiscalización respectiva. Se trataba de una hembra canina que tenía un tumor mamario pendulante, sangrante y ulcerado de un tamaño de unos 500 gramos aproximadamente”.

Tras su evaluación, los profesionales determinaron que “al ser un tumor de gran tamaño era algo que se había mantenido en el tiempo, por lo cual se estimó que la perrita había sido expuesta a este sufrimiento innecesario y se elabora un informe médico veterinario que fue derivado a la Fiscalía Local de Coyhaique para realizar la denuncia del caso”, añadió la especialista, indicando que “posteriormente se volvió a visitar la casa donde se encontraba la perrita y al no haber cambios en su condición de salud la Oficina de Fiscalización procedió a sacar una multa por malas condiciones de tenencia”.

Así, tras el procedimiento policial de la BIDEMA, los detectives “corroboraron que el can estaba en precarias situaciones y con este tumor expuesto, configurándose el delito flagrante de maltrato animal por omisión, el cual está establecido en el artículo 291 ter del Código Penal”, detalló el jefe de la unidad especializada, esto al no dar el oportuno tratamiento médico al animal, afectando su bienestar.

Se dio cuenta del procedimiento al Ministerio Público quien dispuso que se realizara la fijación fotográfica del animal, la imputada quedara en calidad de depositaria provisional hasta su formalización y apercibida al artículo 26 del Código Procesal Penal.

Además, el subprefecto Reyes hizo hincapié en la tenencia responsable de las mascotas y animales de compañía, precisando que “la Policía de Investigaciones de Chile realiza el llamado a que todas las personas que mantengan algún tipo de animal den cumplimiento a la normativa de la tenencia responsable, no olvidemos que están obligados a poder darle un buen trato y resguardar que no sean sometidos a un acto que pueda ocasionarles daño o dolor”.

Por su parte, la veterinaria Alejandra Ganga, puntualizó que el llamado a la comunidad y a los vecinos es a denunciar las faltas a la tenencia responsable, “los delitos de maltrato se pueden denunciar a Carabineros, a la PDI o directamente a la Fiscalía, nosotros igual recepcionamos las denuncias de maltrato animal, vamos a terreno y luego remitimos el informe, pero principalmente el llamado es que si un vecino ve un abandono de mascotas o maltrato informe a las instituciones correspondientes para no normalizar estas conductas como abandono o maltrato y la idea es que sigamos avanzando en prevenir estos hechos”.

Finalmente, desde la PDI también realizaron el llamado a realizar las denuncias respectivas de estos hechos, “las personas que puedan tener algún antecedente sobre un acto de similares características denuncien al correo bidema.pay@investigaciones.cl para poder realizar las indagaciones para evitar el sufrimiento y maltrato hacia los animales”, recalcó el subprefecto Reyes.